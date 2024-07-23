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В Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на Украине

В Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на Украине - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Раду внесен законопроект о продлении мобилизации на Украине

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Об этом сообщил украинский... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T13:56

2024-07-23T13:56

2024-07-23T13:58

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военное положение на украине

мобилизация на украине

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нетПострашнее работорговли: как Киев решил бороться с дезертирамиНа Украине сократили срок подготовки мобилизованных

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2024

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украина, новости, верховная рада украины, военное положение на украине, мобилизация на украине, владимир зеленский