https://crimea.ria.ru/20240718/v-snizhenii-mobilizatsionnogo-vozrasta-na-ukraine-do-18-let-somneniy-net-1138973797.html

В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет

В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет - РИА Новости Крым, 18.07.2024

В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет

Киевский режим непременно снизит мобилизационный возраст украинцев до 18 лет, но и эту планку с высокой долей вероятности могут опустить. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T16:31

2024-07-18T16:31

2024-07-18T16:43

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим непременно снизит мобилизационный возраст украинцев до 18 лет, но и эту планку с высокой долей вероятности могут опустить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова указала, в частности, на заявление бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера, который призвал Киев использовать имеющиеся людские ресурсы и рекрутировать в ВСУ граждан в возрасте 18-20 лет."Это заявил (бывший) представитель Соединенных Штатов в НАТО – той структуры, которая и занимается выработкой агрессивных антироссийских планов, и использует киевский режим в этих целях. Кому как не американскому постпреду понятно, известно и очевидно, что Вашингтон будет требовать от киевского режима для реализации своих преступных планов", – добавила Захарова.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://crimea.ria.ru/20240718/pokushenie-kievskikh-spetssluzhb-na-putina-planirovali-anglosaksy--zakharova-1138962888.html

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, россия, украина, новости, мобилизация на украине