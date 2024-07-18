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В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет
В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет
Киевский режим непременно снизит мобилизационный возраст украинцев до 18 лет, но и эту планку с высокой долей вероятности могут опустить. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T16:31
2024-07-18T16:31
2024-07-18T16:43
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мнения
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мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим непременно снизит мобилизационный возраст украинцев до 18 лет, но и эту планку с высокой долей вероятности могут опустить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова указала, в частности, на заявление бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера, который призвал Киев использовать имеющиеся людские ресурсы и рекрутировать в ВСУ граждан в возрасте 18-20 лет."Это заявил (бывший) представитель Соединенных Штатов в НАТО – той структуры, которая и занимается выработкой агрессивных антироссийских планов, и использует киевский режим в этих целях. Кому как не американскому постпреду понятно, известно и очевидно, что Вашингтон будет требовать от киевского режима для реализации своих преступных планов", – добавила Захарова.На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.Согласно документу, все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://crimea.ria.ru/20240718/pokushenie-kievskikh-spetssluzhb-na-putina-planirovali-anglosaksy--zakharova-1138962888.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), мнения, россия, украина, новости, мобилизация на украине
В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет
В снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет нет никаких сомнений – Захарова
16:31 18.07.2024 (обновлено: 16:43 18.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим непременно снизит мобилизационный возраст украинцев до 18 лет, но и эту планку с высокой долей вероятности могут опустить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Активизировались разговоры о понижении в будущем 2025 году мобилизационного возраста на Украине до 18 лет... Нет никаких сомнений, что… мобилизационный возраст на Украине будет снижен. Думаю, что отметка 18 лет – это не предел", – сказала дипломат на брифинге в четверг.
Захарова указала, в частности, на заявление бывшего постпреда США при НАТО Иво Даалдера, который призвал Киев использовать имеющиеся людские ресурсы и рекрутировать в ВСУ граждан в возрасте 18-20 лет.
"Это заявил (бывший) представитель Соединенных Штатов в НАТО – той структуры, которая и занимается выработкой агрессивных антироссийских планов, и использует киевский режим в этих целях. Кому как не американскому постпреду понятно, известно и очевидно, что Вашингтон будет требовать от киевского режима для реализации своих преступных планов", – добавила Захарова.
На Украине с 18 мая вступил в силу скандальный закон об усилении мобилизации
, предусматривающий ужесточение требований к военнообязанным и существенное ограничение в правах тех, кто не хочет погибать на передовой. Главная цель закона – призвать как можно больше людей в ряды ВСУ, испытывающих острую нехватку личного состава, и при этом максимально уменьшить количество уклонистов. На усилении мобилизации настаивали и западные союзники Киева, в первую очередь США.
Согласно документу, все военнообязанные на Украине в течение 60 дней обязаны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.