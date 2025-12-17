https://crimea.ria.ru/20251217/potop-posle-remonta-trub--v-feodosii-uk-zaplatila-khozyayke-kvartiry-1151766443.html

Потоп после ремонта труб – в Феодосии УК заплатила хозяйке квартиры

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии управляющая компания возместила материальный ущерб от некачественного ремонта труб хозяйке квартиры в многоэтажке после нескольких постановлений суда. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Крыму и Севастополю.По данным ФССП, управляющая компания провела некачественное обслуживание труб, это привело к затоплению квартиры, но возмещать ущерб владелице жилья отказались. Гражданка обратилась с иском в суд.В этой связи в отношении задолжавшего юрлица возбудили исполнительное производство, но даже после ознакомления с постановлением судебного пристава-исполнителя руководство компании решило оплату отложить.Однако погашения задолженности не последовало и после этого. Дале приставы выехали на адрес УК, предупредили руководителей об уголовной ответственности, арестовали восемь единиц технического оборудования. Только после этого руководители компании полностью оплатили имеющийся долг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как повлиять на управляющую компаниюКак сменить управляющую компанию – пошаговая инструкцияКак вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компаний

