Потоп после ремонта труб – в Феодосии УК заплатила хозяйке квартиры

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии управляющая компания возместила материальный ущерб от некачественного ремонта труб хозяйке квартиры в многоэтажке после нескольких постановлений суда. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Крыму и Севастополю.По данным ФССП, управляющая компания провела некачественное обслуживание труб, это привело к затоплению квартиры, но возмещать ущерб владелице жилья отказались. Гражданка обратилась с иском в суд.В этой связи в отношении задолжавшего юрлица возбудили исполнительное производство, но даже после ознакомления с постановлением судебного пристава-исполнителя руководство компании решило оплату отложить.Однако погашения задолженности не последовало и после этого. Дале приставы выехали на адрес УК, предупредили руководителей об уголовной ответственности, арестовали восемь единиц технического оборудования. Только после этого руководители компании полностью оплатили имеющийся долг.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии управляющая компания возместила материальный ущерб от некачественного ремонта труб хозяйке квартиры в многоэтажке после нескольких постановлений суда. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Крыму и Севастополю.
По данным ФССП, управляющая компания провела некачественное обслуживание труб, это привело к затоплению квартиры, но возмещать ущерб владелице жилья отказались. Гражданка обратилась с иском в суд.
"Согласно вынесенному судебному решению ответчику было предписано возместить истцу материальный ущерб на общую сумму 391 тысяча рублей. Однако руководство управляющей компании не спешило выполнять решение суда в добровольном порядке", – сказано в сообщении ведомства.
В этой связи в отношении задолжавшего юрлица возбудили исполнительное производство, но даже после ознакомления с постановлением судебного пристава-исполнителя руководство компании решило оплату отложить.
"За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 27,4 тысячи рублей. Кроме того, сотрудник органов принудительного исполнения арестовал банковские счета юридического лица и наложил запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ", – проинформировали в ФССП.
Однако погашения задолженности не последовало и после этого. Дале приставы выехали на адрес УК, предупредили руководителей об уголовной ответственности, арестовали восемь единиц технического оборудования. Только после этого руководители компании полностью оплатили имеющийся долг.
