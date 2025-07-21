Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компаний
Деньги за неоказанные услуги ЖКХ можно вернуть с помощью жилинспекции
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРасчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. За половину текущего года Инспекция по жилнадзору Республики Крым провела 220 внеплановых проверок на местах и 94 документальных проверок. Такие цифры в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучила заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, заместитель главного государственного жилищного инспектора Республики Крым Елена Кухоль.
По ее словам, очень часто причиной таких проверок были заявки от жителей на необоснованные тарифы, применяемые той или иной управляющей компанией.
"Когда жильцы видят, что работы не выполнялись, но с их счета деньги были списаны, они обращаются в инспекцию, и мы выходим на проверку. У нас за это полугодие выездных внеплановых проверок было 220 по любым фактам и еще 94 документарных проверок", – сказала она.
Именно по документарным проверкам после запроса протоколов общих собраний жильцов и актов выполненных работ были возвращены средства на счета многоквартирных домов, сказала заместитель начальника жилинспекции.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Крыму разработчики создали и внедрили несколько цифровых сервисов, которые призваны облегчить общение между жителями, управляющими компаниями и ресурсными организациями. Приложение помогает оплачивать все коммунальные услуги, индивидуально уведомляет об авариях и плановых отключениях, позволяет регистрировать и работать с заявками в ресурсоснабжающие организации.
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