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Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компаний

Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компаний - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компаний

За половину текущего года Инспекция по жилнадзору Республики Крым провела 220 внеплановых проверок на местах и 94 документальных проверок. Такие цифры в... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T20:14

2025-07-21T20:14

2025-07-21T20:14

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инспекция по жилищному надзору рк (жилинспекция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. За половину текущего года Инспекция по жилнадзору Республики Крым провела 220 внеплановых проверок на местах и 94 документальных проверок. Такие цифры в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучила заместитель начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, заместитель главного государственного жилищного инспектора Республики Крым Елена Кухоль.По ее словам, очень часто причиной таких проверок были заявки от жителей на необоснованные тарифы, применяемые той или иной управляющей компанией.Именно по документарным проверкам после запроса протоколов общих собраний жильцов и актов выполненных работ были возвращены средства на счета многоквартирных домов, сказала заместитель начальника жилинспекции.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Крыму разработчики создали и внедрили несколько цифровых сервисов, которые призваны облегчить общение между жителями, управляющими компаниями и ресурсными организациями. Приложение помогает оплачивать все коммунальные услуги, индивидуально уведомляет об авариях и плановых отключениях, позволяет регистрировать и работать с заявками в ресурсоснабжающие организации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуВ Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублейВ Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажек

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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