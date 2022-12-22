https://crimea.ria.ru/20221222/kak-povliyat-na-upravlyayuschuyu-kompaniyu-1126083319.html

Как повлиять на управляющую компанию

Как повлиять на управляющую компанию - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Как повлиять на управляющую компанию

Для того, чтобы контролировать деятельность управляющей организации, необходимо создать совет дома и выбрать его председателя, который будет проверять... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T19:37

2022-12-22T19:37

2022-12-22T19:37

крым

общество

совет эксперта

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городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Для того, чтобы контролировать деятельность управляющей организации, необходимо создать совет дома и выбрать его председателя, который будет проверять выполнение работ и решать спорные ситуации. Об этом рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" Олег Бышук."Для того, чтобы качественно контролировать деятельность управляющих организаций, необходим совет дома и его председатель. Это тот человек, который будет подписывать акты выполненных работ управляющей организацией", — сказал Бышук в пресс-центре РИА Новости Крым в четверг.По его словам, сегодня законодательство дает совету дома обширные права для контроля управляющих организаций. Председатель дома на законных основаниях может проверять акты выполненных работ и контролировать исполнение обязательств организации.Если есть какие-то несоответствия договорным условиям, например, изменение утвержденного тарифа оплаты, это повод обратиться в Инспекцию по жилищному надзору РК. Они проведут проверку о превышении суммы начислений и заставят управляющую организацию сделать перерасчет. В случае незаконного завышения тарифов деньги управляющая организация обязана вернуть, пояснил эксперт."Помимо этого управляющая организация должна в трехдневный срок предоставить собственнику информацию о плановых ремонтных работах. Любой житель дома может обратиться за такой информацией и получить ответ", — добавил он.Кроме того, узнать о деятельности управляющей компании можно в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. На портале организации ведут отчет о начисленных средствах и выполненных работах. Там же можно оставить обращение или проверить свою задолженность, добавил эксперт.В свою очередь директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров предупредил, что в случае разногласий с управляющими организациями возникает много нюансов и предложил обращаться на горячую линию центра общественного контроля."Нюансов много, в любом случае звоните к нам. Есть различные моменты, которые нужно уточнить. Компетентные грамотные юристы всегда окажут помощь, выяснят все моменты и помогут с составлением обращения в жилищную инспекцию. Потом все эти накопленные проблемы мы анализируем, и выезжаем на места", — обозначил Петров.Олег Бышук также добавил, что при оншении спорных вопросов гражданам необходимо помнить о своих правах и не бояться их отстаивать."Самое главное не бояться задавать вопросы и требовать защиты своих прав. Если у вас есть проблемы с взаимодействием с вашей управляющей организацией, с поставщиками коммунальных услуг, не бойтесь обращаться в инспекцию по жилищному надзору. Если нет реакции — обращайтесь в прокуратуру. Параллельно, для получения консультации и поддержки, — в "ЖКХ Контроль РК", — заключил Бышук.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопаркиТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаОт кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в Крыму

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крым, общество, совет эксперта, жкх крыма и севастополя, анатолий петров, олег бышук, городская среда