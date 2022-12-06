https://crimea.ria.ru/20221206/ot-krovel-do-podvalov-chto-s-kapremontami-mnogoetazhek-v-krymu-1125694973.html

От кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в Крыму

От кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в Крыму - РИА Новости Крым, 06.12.2022

От кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в Крыму

Качество капитальных ремонтов многоэтажек в Крыму за последний год выросло, число жалоб со стороны собственников квартир сократилось, однако в некоторых случаях РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T21:29

2022-12-06T21:29

2022-12-06T21:29

радио "спутник в крыму"

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Качество капитальных ремонтов многоэтажек в Крыму за последний год выросло, число жалоб со стороны собственников квартир сократилось, однако в некоторых случаях жильцы все еще сталкиваются с проблемными ситуациями. Как проконтролировать работу подрядчика, если капитальный ремонт уже идет и как ускорить начало работ, если они еще не начинались в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали представители АНО "ЖКХ-Контроль" .Положительная статистикаПо словам директор организации Анатолия Петрова, в этом году в республике на капремонты освоено 5 млрд рублей, тогда как ранее ежегодно осваивали около миллиарда. Заменено 445 лифтов, в следующем году план по "омоложению" лифтового хозяйства планируют завершить. Еще одна новинка этого года - массовое благоустройство подвалов с целью организации укрытий:"Благодаря этой кампании произошли разительные перемены. Очень много хлама вывезено, электрику ремонтируют. Но, к сожалению, часто еще наблюдается ситуация, когда подвалы находятся в плохом состоянии. Даны замечания представителям администраций. Проводим беседы с жильцами о том, чтобы не захламляли подвальные помещения. Когда проходит капремонт подвала и коммуникаций зачастую из-за захламленности проблемно добраться до коммуникаций, чтобы произвести ремонт, а в смету ремонта не закладываются затраты на уборку мусора в подвале", - поясняет Петров.Спорные вопросы и контрольКак уточняет зампредседателя организации Олег Бышук, в ряде случаев жалобы на работу подрядчиков, выполняющих капремонты, остаются. Часто это касается последствий ремонта кровель: "Перед тем, как у вас будут делать кровлю, сфотографируйте потолок. Это позволит отстоять свои права, если вас зальет. То же касается подъездов - сфотографируйте. Зачастую подрядчик, возместив ущерб в квартирах, оставляет подъезд залитым, с подтеками, с плесенью и грязью", - говорит он.В целом контролировать работу подрядчика должна управляющая компания, однако жильцы, принимающие участие в этом процессе имеют больше шансов получить качественный результат. Также Бышук перечислил элементы многоэтажек, которые попадают под программу капремонта: это не только подвалы и кровли, но фасады с заменой окон и дверей в подъездах, ремонт отмостки, фундамента, инженерных сетей.Приблизить начало ремонтаПри высокой платежной дисциплине срок капремонта можно приблизить. Для этого, по словам экспертов, нужно обратится в обслуживающую управляющую компанию, и провести экспертизу определения необходимого ускорения капремонта: "При наличии 90% сборов по дому, при заявке в МинЖКХ, срок может быть перенесен на более ранний", - говорят представители "ЖКХ-Контроль" .Также они подчеркивают, что для устранения текущих проблем вовсе не обязательно ждать капитального ремонта - такие проблемы оперативно должна решать сама управляющая компания. Так, например, если в вашей квартире потек потолок - делайте заявку в обслуживающую организацию, по закону протечку кровли обязаны устранить в течение суток.Ранее эксперты "ЖКХ-Контроль" рассказали, как благоустраивают дворы и скверы в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220825/pyatiletnie-plany-po-stroitelstvu-i-kapremontu--novye-porucheniya-putina-1124296400.html

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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, городская среда