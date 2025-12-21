https://crimea.ria.ru/20251221/reyd-v-sevastopole-zakryli-tretiy-raz-za-den-1151864526.html
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
В Севастополе третий раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-12-21T22:21
2025-12-21T22:21
2025-12-21T22:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее в воскресенье рейд в городе-герое уже закрывали из-за тумана. Также морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение во время объявления воздушной тревоги.
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
В Севастополе третий раз за день остановили морской пассажирский транспорт
22:21 21.12.2025 (обновлено: 22:30 21.12.2025)