Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день - РИА Новости Крым, 21.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251221/reyd-v-sevastopole-zakryli-tretiy-raz-za-den-1151864526.html
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
В Севастополе третий раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/84/1103718440_0:80:2501:1486_1920x0_80_0_0_c6f28336717d92697da350c985ee41a1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее в воскресенье рейд в городе-герое уже закрывали из-за тумана. Также морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение во время объявления воздушной тревоги.
севастополь
севастополь, новости севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день

В Севастополе третий раз за день остановили морской пассажирский транспорт

22:21 21.12.2025 (обновлено: 22:30 21.12.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий (туман), – сказано в сообщении.

В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Ранее в воскресенье рейд в городе-герое уже закрывали из-за тумана. Также морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение во время объявления воздушной тревоги.
СевастопольНовости СевастополяМорской транспортПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта Севастополя
 
Лента новостейМолния