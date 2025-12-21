https://crimea.ria.ru/20251221/reyd-v-sevastopole-zakryli-tretiy-raz-za-den-1151864526.html

Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за день приостановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее в воскресенье рейд в городе-герое уже закрывали из-за тумана. Также морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал движение во время объявления воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

