https://crimea.ria.ru/20251222/su-57-proshel-ispytaniya-s-perspektivnym-dvigatelem-pyatogo-pokoleniya-1151866806.html

Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения

Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения

Самолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T08:43

2025-12-22T08:43

2025-12-22T08:43

ростех

су-57

воздушно-космические силы (вкс)

россия

армия и флот

авиастроение

авиация

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151866450_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_e42e058e126865cc1abd9594f20782ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Самолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"."Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха приступили к летным испытаниям перспективного двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", – сказано в сообщении.Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем. Новый двигатель – "изделие 177" – с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для дальнейшего совершенствования самолета, подчеркнули в Ростехе."Сегодня Су-57 является наиболее совершенным истребителем пятого поколения. Несмотря на это, мы не останавливаемся на достигнутом, и платформа Су-57 проходит эволюционное развитие по наращиванию боевых возможностей, внедрению самых современных технологий. Решения, заложенные в платформу Су-57, позволяют давать ответ любым вызовам современности за счет оперативной интеграции требуемых на каждом этапе развития технологий", – рассказали представители госкорпорации.Перспективный двигатель "изделие 177" создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16000 кгс. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели, уточнили специалисты.Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО, напомнили специалисты Ростеха.В ноябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 . Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛАРоссийские ВКС получили новые истребители Су-34

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, су-57, воздушно-космические силы (вкс), россия, армия и флот, авиастроение, авиация, новости