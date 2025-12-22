https://crimea.ria.ru/20251222/su-57-proshel-ispytaniya-s-perspektivnym-dvigatelem-pyatogo-pokoleniya-1151866806.html
Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения
Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения
Самолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T08:43
2025-12-22T08:43
2025-12-22T08:43
ростех
су-57
воздушно-космические силы (вкс)
россия
армия и флот
авиастроение
авиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151866450_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_e42e058e126865cc1abd9594f20782ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Самолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"."Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха приступили к летным испытаниям перспективного двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", – сказано в сообщении.Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем. Новый двигатель – "изделие 177" – с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для дальнейшего совершенствования самолета, подчеркнули в Ростехе."Сегодня Су-57 является наиболее совершенным истребителем пятого поколения. Несмотря на это, мы не останавливаемся на достигнутом, и платформа Су-57 проходит эволюционное развитие по наращиванию боевых возможностей, внедрению самых современных технологий. Решения, заложенные в платформу Су-57, позволяют давать ответ любым вызовам современности за счет оперативной интеграции требуемых на каждом этапе развития технологий", – рассказали представители госкорпорации.Перспективный двигатель "изделие 177" создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16000 кгс. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели, уточнили специалисты.Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО, напомнили специалисты Ростеха.В ноябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 . Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛАРоссийские ВКС получили новые истребители Су-34
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151866450_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_3af2eb6a82eee3b9a1c691ce376df8e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, су-57, воздушно-космические силы (вкс), россия, армия и флот, авиастроение, авиация, новости
Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения
Самолет Су-57 прошел испытания с перспективным двигателем пятого поколения – Ростех
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Самолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха приступили к летным испытаниям перспективного двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", – сказано в сообщении.
Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем. Новый двигатель – "изделие 177" – с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для дальнейшего совершенствования самолета, подчеркнули в Ростехе.
"Сегодня Су-57 является наиболее совершенным истребителем пятого поколения. Несмотря на это, мы не останавливаемся на достигнутом, и платформа Су-57 проходит эволюционное развитие по наращиванию боевых возможностей, внедрению самых современных технологий. Решения, заложенные в платформу Су-57, позволяют давать ответ любым вызовам современности за счет оперативной интеграции требуемых на каждом этапе развития технологий", – рассказали представители госкорпорации.
Перспективный двигатель "изделие 177" создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16000 кгс. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели, уточнили специалисты.
"Авиационный двигатель пятого поколения "изделие 177" – передовая разработка Объединенной двигателестроительной корпорации для самолетов оперативно-тактической авиации. Новейшие технологии и материалы, инновационные конструкторские решения позволили создать двигатель, который имеет значительно улучшенные технические характеристики по сравнению с силовыми установками прошлого поколения", – добавили в госкорпорации.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО, напомнили специалисты Ростеха.
В ноябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
. Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: