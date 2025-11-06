Рейтинг@Mail.ru
Армия России получила новую партию истребителей Су-34 - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/armiya-rossii-poluchila-novuyu-partiyu-istrebiteley-su-34-1150694496.html
Армия России получила новую партию истребителей Су-34
Армия России получила новую партию истребителей Су-34 - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Армия России получила новую партию истребителей Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация "Ростех" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T09:54
2025-11-06T09:54
ростех
авиация
министерство обороны рф
опк
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150693758_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_149071e14591171bc8f3e470dea91f2d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Объединенная авиастроительная корпорация "Ростех" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что сотрудники заводов держат высокий темп производства, вовремя обеспечивая выпуск запланированных объемов по программе гособоронзаказа.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в России за полтора года выпуск некоторых образцов вооружений увеличился в 30 раз.Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки. Су-34 отличается надежностью, большой дальностью полета и универсальным спектром вооружения — от авиабомб до высокоточных ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА Российские ВКС получили новые истребители Су-34
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150693758_100:0:1237:853_1920x0_80_0_0_8f2ada52f50191803920ba15a7ef4387.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростех, авиация, министерство обороны рф, опк, новости, армия и флот
Армия России получила новую партию истребителей Су-34

"Ростех" передал Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

09:54 06.11.2025
 
© РостехИстребитель Су-34
Истребитель Су-34
© Ростех
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Объединенная авиастроительная корпорация "Ростех" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружений и техники в войска, экипажами ВКС России осуществлена приемка самолетов Су-34", – говорится в сообщении.
Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что сотрудники заводов держат высокий темп производства, вовремя обеспечивая выпуск запланированных объемов по программе гособоронзаказа.
"Инженеры Опытно-конструкторского бюро Сухого в свою очередь продолжают работать над совершенствованием стоящих на вооружении авиационных комплексов, в том числе по результатам их боевого применения в ходе специальной военной операции", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в России за полтора года выпуск некоторых образцов вооружений увеличился в 30 раз.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки. Су-34 отличается надежностью, большой дальностью полета и универсальным спектром вооружения — от авиабомб до высокоточных ракет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики
Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
Российские ВКС получили новые истребители Су-34
 
РостехАвиацияМинистерство обороны РФОПКНовостиАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54Армия России получила новую партию истребителей Су-34
09:48В Керчи иномарка сбила подростка на "зебре"
09:44В Костромской области закрыли школы и детсады после атаки БПЛА
09:32Семь населенных пунктов на севере Крыма остались без света
09:26В Москве стартовал Ялтинский международный форум 2025
08:59В краю фонтанов: новое дыхание Гурзуфского парка
08:40Ялта и Алушта среди лидеров по бронированию отелей на ноябрь
08:33Семь беспилотников сбили над Крымом
08:18Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
07:58Магнитная буря обрушилась на Землю – когда ждать пика
07:30Препарат от рака груди – в России завершены доклинические испытания
07:00Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:47Рейд в Севастополе открыт
06:41Несколько микрорайонов Симферополя в четверг останутся без воды
06:21Массированная атака ВСУ на Волгоград – есть жертвы
06:12Рейд в Севастополе закрыли
06:04Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
22:21Ядерные испытания в РФ и пуск межконтинентальной ракеты в США: главное
Лента новостейМолния