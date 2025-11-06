https://crimea.ria.ru/20251106/armiya-rossii-poluchila-novuyu-partiyu-istrebiteley-su-34-1150694496.html
Армия России получила новую партию истребителей Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация "Ростех" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию...
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Объединенная авиастроительная корпорация "Ростех" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что сотрудники заводов держат высокий темп производства, вовремя обеспечивая выпуск запланированных объемов по программе гособоронзаказа.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в России за полтора года выпуск некоторых образцов вооружений увеличился в 30 раз.Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки. Су-34 отличается надежностью, большой дальностью полета и универсальным спектром вооружения — от авиабомб до высокоточных ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристики Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА Российские ВКС получили новые истребители Су-34
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Объединенная авиастроительная корпорация "Ростех" в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружений и техники в войска, экипажами ВКС России осуществлена приемка самолетов Су-34", – говорится в сообщении.
Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха отметил, что сотрудники заводов держат высокий темп производства, вовремя обеспечивая выпуск запланированных объемов по программе гособоронзаказа.
"Инженеры Опытно-конструкторского бюро Сухого в свою очередь продолжают работать над совершенствованием стоящих на вооружении авиационных комплексов, в том числе по результатам их боевого применения в ходе специальной военной операции", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в России за полтора года выпуск некоторых образцов вооружений увеличился в 30 раз
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки. Су-34 отличается надежностью, большой дальностью полета и универсальным спектром вооружения — от авиабомб до высокоточных ракет.
