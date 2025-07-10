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Российские ВКС получили новые истребители Су-34
Российские ВКС получили новые истребители Су-34 - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Российские ВКС получили новые истребители Су-34
Новые истребители-бомбардировщики Су-34 переданы авиастроительными предприятиями "Ростеха" в воздушно-космические войска России, сообщает в четверг пресс-служба РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T08:51
2025-07-10T08:51
2025-07-10T08:51
су-34
авиация
новости
вооруженные силы россии
воздушно-космические силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Новые истребители-бомбардировщики Су-34 переданы авиастроительными предприятиями "Ростеха" в воздушно-космические войска России, сообщает в четверг пресс-служба корпорации.По данным пресс-службы, в этом году корпорация планирует дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых самолетов.25 июня в "Ростехе" сообщали о передаче армии очередной партии новых истребителей Су-35С, в декабре Минобороны России поставлены новые Су-57 и Су-34.Су-34 предназначены для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Машина может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотниковАрмия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ
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су-34, авиация, новости, вооруженные силы россии, воздушно-космические силы (вкс)
Российские ВКС получили новые истребители Су-34
Новые истребители Су-34 переданы Воздушно-космическим войскам России – "Ростех"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Новые истребители-бомбардировщики Су-34 переданы авиастроительными предприятиями "Ростеха" в воздушно-космические войска России, сообщает в четверг пресс-служба корпорации.
"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) отправила в армию многофункциональные Су-34. После цикла заводских испытаний и проверки на различных рабочих режимах машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в этом году корпорация планирует дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых самолетов.
25 июня в "Ростехе" сообщали о передаче армии очередной партии
новых истребителей Су-35С, в декабре
Минобороны России поставлены новые Су-57 и Су-34.
Су-34 предназначены для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Машина может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.
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