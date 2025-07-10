https://crimea.ria.ru/20250710/rossiyskie-vks-poluchili-novye-istrebiteli-su-34-1147844869.html

Российские ВКС получили новые истребители Су-34

Российские ВКС получили новые истребители Су-34 - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Российские ВКС получили новые истребители Су-34

Новые истребители-бомбардировщики Су-34 переданы авиастроительными предприятиями "Ростеха" в воздушно-космические войска России, сообщает в четверг пресс-служба РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T08:51

2025-07-10T08:51

2025-07-10T08:51

су-34

авиация

новости

вооруженные силы россии

воздушно-космические силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Новые истребители-бомбардировщики Су-34 переданы авиастроительными предприятиями "Ростеха" в воздушно-космические войска России, сообщает в четверг пресс-служба корпорации.По данным пресс-службы, в этом году корпорация планирует дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых самолетов.25 июня в "Ростехе" сообщали о передаче армии очередной партии новых истребителей Су-35С, в декабре Минобороны России поставлены новые Су-57 и Су-34.Су-34 предназначены для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Машина может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех поставил новейшие мини-ракеты для комплексов "Панцирь"В российской армии появится новая система РЭБ против беспилотниковАрмия России получила партию улучшенных танков Т-80БВМ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-34, авиация, новости, вооруженные силы россии, воздушно-космические силы (вкс)