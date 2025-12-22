https://crimea.ria.ru/20251222/avtomobil-vzorvalsya-v-moskve---odin-chelovek-postradal-1151866017.html

Автомобиль взорвался в Москве - один человек пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, поврежден автомобиль, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, добавили в СК.Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента."️По поручению прокурора Москвы Максима Жука на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев", - говорится в сообщении ведомства.По информации СМИ, около 06.50 местные жители услышали мощный взрыв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

