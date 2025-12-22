Автомобиль взорвался в Москве - один человек пострадал

https://crimea.ria.ru/20251222/avtomobil-vzorvalsya-v-moskve---odin-chelovek-postradal-1151866017.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, поврежден автомобиль, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"В связи с инцидентом, произошедшим на улице Ясеневой в городе Москва, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, добавили в СК.
Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента.
"️По поручению прокурора Москвы Максима Жука на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев", - говорится в сообщении ведомства.
По информации СМИ, около 06.50 местные жители услышали мощный взрыв.
