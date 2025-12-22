https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-buduschie-vrachi-pomogayut-detyam-s-tyazhelymi-diagnozami-v-bolnitse-1151886557.html

В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице

В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице - РИА Новости Крым, 22.12.2025

В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице

Студенты старших курсов медицинского университета имени Георгиевского и участники движения "Волонтеры-медики" принимают активное участие в работе с детьми в... РИА Новости Крым, 22.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Студенты старших курсов медицинского университета имени Георгиевского и участники движения "Волонтеры-медики" принимают активное участие в работе с детьми в Республиканской детской клинической больнице в рамках проекта "Детство независимо от диагноза". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала координатор проекта, член общественного совета при министерстве здравоохранения Республики Крым Диана Бердиева.По ее словам, к работе с маленькими пациентами сознательно привлекаются будущие врачи, поскольку они лучше понимают специфику заболеваний и ответственность, связанную с общением с детьми и их родителями.Кроме того, по мнение координатора, участие в проекте становится для студентов важной частью профессионального становления."Они уже учатся общаться, понимают, насколько важно подобрать правильные слова. Диагноз принять тяжело не только ребенку, но и родителю, и это важно осознавать будущим специалистам", – отметила Бердиева.Волонтеры проводят с детьми арт-терапию, мастер-классы, лекции и творческие занятия, а также просто общаются с пациентами, помогая им справляться с изоляцией и эмоциональным напряжением.Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Заместитель главного врача РДКБ по медицинской части Дина Козелько подчеркнула, что все участники проекта строго соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.По словам Бердиевой, волонтеры осознают уровень ответственности и неукоснительно придерживаются установленных правил."Для нас это один день в неделю, а для детей – день, который они ждут. Мы видим, как они радуются и как меняется их состояние", – подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

