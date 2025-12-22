Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице
В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице
В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице
Студенты старших курсов медицинского университета имени Георгиевского и участники движения "Волонтеры-медики" принимают активное участие в работе с детьми в... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Студенты старших курсов медицинского университета имени Георгиевского и участники движения "Волонтеры-медики" принимают активное участие в работе с детьми в Республиканской детской клинической больнице в рамках проекта "Детство независимо от диагноза". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала координатор проекта, член общественного совета при министерстве здравоохранения Республики Крым Диана Бердиева.По ее словам, к работе с маленькими пациентами сознательно привлекаются будущие врачи, поскольку они лучше понимают специфику заболеваний и ответственность, связанную с общением с детьми и их родителями.Кроме того, по мнение координатора, участие в проекте становится для студентов важной частью профессионального становления."Они уже учатся общаться, понимают, насколько важно подобрать правильные слова. Диагноз принять тяжело не только ребенку, но и родителю, и это важно осознавать будущим специалистам", – отметила Бердиева.Волонтеры проводят с детьми арт-терапию, мастер-классы, лекции и творческие занятия, а также просто общаются с пациентами, помогая им справляться с изоляцией и эмоциональным напряжением.Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Заместитель главного врача РДКБ по медицинской части Дина Козелько подчеркнула, что все участники проекта строго соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.По словам Бердиевой, волонтеры осознают уровень ответственности и неукоснительно придерживаются установленных правил."Для нас это один день в неделю, а для детей – день, который они ждут. Мы видим, как они радуются и как меняется их состояние", – подчеркнула она.
В Крыму будущие врачи помогают детям с тяжелыми диагнозами в больнице

Студенты-медики и волонтеры помогают детям в онкоотделении детской больницы Крыма

21:34 22.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыездная паллиативная служба в Крыму
Выездная паллиативная служба в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Студенты старших курсов медицинского университета имени Георгиевского и участники движения "Волонтеры-медики" принимают активное участие в работе с детьми в Республиканской детской клинической больнице в рамках проекта "Детство независимо от диагноза". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала координатор проекта, член общественного совета при министерстве здравоохранения Республики Крым Диана Бердиева.
По ее словам, к работе с маленькими пациентами сознательно привлекаются будущие врачи, поскольку они лучше понимают специфику заболеваний и ответственность, связанную с общением с детьми и их родителями.
"Мы придерживаемся того, что работу в медицинских организациях с пациентами должны вести люди, приближенные к пониманию того, что из себя представляет это заболевание", – сказала Бердиева.
Кроме того, по мнение координатора, участие в проекте становится для студентов важной частью профессионального становления.
"Они уже учатся общаться, понимают, насколько важно подобрать правильные слова. Диагноз принять тяжело не только ребенку, но и родителю, и это важно осознавать будущим специалистам", – отметила Бердиева.
Волонтеры проводят с детьми арт-терапию, мастер-классы, лекции и творческие занятия, а также просто общаются с пациентами, помогая им справляться с изоляцией и эмоциональным напряжением.
Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Заместитель главного врача РДКБ по медицинской части Дина Козелько подчеркнула, что все участники проекта строго соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.
"Все волонтеры обследованы, имеют медицинские книжки, соблюдается санэпидрежим. Маски, халаты, сменная обувь – это обязательные условия, необходимые для здоровья и жизни пациентов", – сказала Козелько.
По словам Бердиевой, волонтеры осознают уровень ответственности и неукоснительно придерживаются установленных правил.
"Для нас это один день в неделю, а для детей – день, который они ждут. Мы видим, как они радуются и как меняется их состояние", – подчеркнула она.
