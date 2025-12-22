https://crimea.ria.ru/20251222/24-novykh-machty-v-malye-sela-kryma-pridet-dostupnaya-svyaz-1151894406.html

24 новых "мачты": в малые села Крыма придет доступная связь

22.12.2025

24 новых "мачты": в малые села Крыма придет доступная связь

В Крыму ведется строительство антенно-мачтовых сооружений, которые должны обеспечить подвижной радиотелефонной связью жителей малых населенных пунктов. Как... РИА Новости Крым, 22.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму ведется строительство антенно-мачтовых сооружений, которые должны обеспечить подвижной радиотелефонной связью жителей малых населенных пунктов. Как сообщил в понедельник замглавы республиканского министерства внутренней политики, информации и связи Александр Дяченко, к этому времени завершается строительство 24 вышек из 61-й, запланированной по госпрограмме развития Крыма и Севастополя.Новые вышки для связи"На данный момент был осуществлен объезд мачтовых сооружений, которые уже находятся на стадии оконченного строительства – это 14 объектов. В целом в этом году, по информации Минстроя, будут полностью реализованы 24 объекта строительства и, соответственно, в 2026 году операторы связи смогут размещаться на данных объектах", – проинформировал журналистов в рамках выезда на объекты замглавы республиканского мининформа.По его словам, всего в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя запланировано строительство 61 мачтового сооружения. Ранее предполагалось, что операторы заведут оборудование на вышки по завершению строительства всего инфраструктурного комплекса. Однако теперь принято новое решение: вводить объекты постепенно. Так, 24 готовых "мачты" введут в работу уже в ближайшее время. Благодаря этому жители крымских сел совсем скоро получат устойчивую радиотелефонную связь.Как уточнили в профильном министерстве, сейчас работы полностью завершены в селах Докучаево, Пологи, Новоекатериновка и Новоникольское Красногвардейского района, в Лоховке и Привольном Советского района, Вулкановке и Южном Ленинского района, Калиновкае и Новосельцево Джанкойского района, а также в судакской Холодовке.Куда еще придет связьПо данным мининформа, в джанкойских Томашовке и Марьино, а также в Яковенково Ленинского района 25-метровые мачты тоже уже стоят, специалистам осталось смонтировать ограждения и благоустроить территории.В алуштинском Зеленогорье сейчас выполняют земляные работы, в Междуречье под Судаком – подготовительные по устройству котлована. Кроме того, начаты строительно-монтажные работы в ряде сел Белогорского Джанкойского, Симферопольского, Нижнегорсокго районов."В связи с определением новых мест размещения антенно-мачтовых сооружений БС57 в селе Лесная Поляна (Судак - ред.), БС49 в селе Марьино (Черноморский район – ред.) будет выполнено перепроектирование с получением новых положительных заключений государственной строительной экспертизы", - уточнили в министерстве.Мероприятие по строительству 61 мачтового сооружения в малых населенных пунктах республики ведутся в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Реализация этой задачи поможет устранить цифровое неравенство между жителями. Главным распорядителем бюджетных средств выступил Минстрой РК, заказчиком – ГКУ "Инвестстрой" подрядчиком – "Объединенная Энергостроительная Компания". Предельная стоимость работ превышает 302 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в малые села Крыма придет проводной интернетКогда в Крыму закончатся перебои с мобильным интернетом30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТС

