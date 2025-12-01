https://crimea.ria.ru/20251222/nebolshie-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1151850370.html
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны небольшие локальные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T00:01
2025-12-22T00:01
2025-12-22T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141749282_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_a400bccddaae24c956973b6332f766e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны небольшие локальные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Туман волнами Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +3 до +6 градусов, днем от +6 до +10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251221/zima-vozmet-svoe-pogoda-na-nedelyu-dlya-kryma-1151825712.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141749282_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_90c8620a9ed70717bd528778b5889f0e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +10 градусов и вероятны небольшие локальные дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны небольшие локальные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в горах 0…-2, днем +5…+10 градусов, в горах +2…+4", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Туман волнами Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +3 до +6 градусов, днем от +6 до +10.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.