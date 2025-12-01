Рейтинг@Mail.ru
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны небольшие локальные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T00:01
2025-12-22T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны небольшие локальные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Туман волнами Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +3 до +6 градусов, днем от +6 до +10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +10 градусов и вероятны небольшие локальные дожди

00:01 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны небольшие локальные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный умеренный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в горах 0…-2, днем +5…+10 градусов, в горах +2…+4", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Туман волнами Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +3 до +6 градусов, днем от +6 до +10.
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
