Небольшие дожди и туман: погода в Крыму в понедельник

2025-12-22T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны небольшие локальные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +6...+8 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Туман волнами Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +8...+10.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +3 до +6 градусов, днем от +6 до +10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

