В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине
В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине
США через подконтрольные им антикоррупционные органы на Украине продолжат оказывать давление на киевский режим с целью добиться от него согласия на условия... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T06:41
2025-12-23T06:41
александр ирхин
мнения
украина
коррупция
политика
сша
кфу (крымский федеральный университет)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150482959_0:73:1069:674_1920x0_80_0_0_3bb4f183da8f92b3b6840b41c947f354.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. США через подконтрольные им антикоррупционные органы на Украине продолжат оказывать давление на киевский режим с целью добиться от него согласия на условия мирного урегулирования конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин."Задача этих коррупционных скандалов – создание фактора давления на украинскую элиту, находящуюся у власти. Она разделяется между американским, европейским и британским векторами и получает совершенно разные импульсы, как держать переговорную позицию и позицию на фронте. Американцы в этом плане используют самое слабое место украинской элиты – склонность к хищениям, обворовыванию своего населения", - сказал политолог.По мнению Ирхина, пока Киев не выполнит волю "американского сюзерена", фактор давления в виде коррупционных разоблачений будет включен.В то же время, по словам эксперта, не факт, что это давление в результате принесет успех. Вашингтон ранее уже ставил ультиматумы Киеву, угрожая в случае несговорчивости прекратить передавать разведданные и поставлять оружие. Как показала практика, эти ультиматумы ни к чему не привели, и власти Украины продолжают затягивать процесс мирного урегулирования.Коррупционный скандал на Украине10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Также на Украине разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады Анна Скороход.По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать ЗеленскогоЗеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
украина
сша
александр ирхин, мнения, украина, коррупция, политика, сша, кфу (крымский федеральный университет)
В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине

США продолжат давить на Зеленского коррупционными разоблачениями – политолог

06:41 23.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. США через подконтрольные им антикоррупционные органы на Украине продолжат оказывать давление на киевский режим с целью добиться от него согласия на условия мирного урегулирования конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин.
"Задача этих коррупционных скандалов – создание фактора давления на украинскую элиту, находящуюся у власти. Она разделяется между американским, европейским и британским векторами и получает совершенно разные импульсы, как держать переговорную позицию и позицию на фронте. Американцы в этом плане используют самое слабое место украинской элиты – склонность к хищениям, обворовыванию своего населения", - сказал политолог.
По мнению Ирхина, пока Киев не выполнит волю "американского сюзерена", фактор давления в виде коррупционных разоблачений будет включен.
В то же время, по словам эксперта, не факт, что это давление в результате принесет успех. Вашингтон ранее уже ставил ультиматумы Киеву, угрожая в случае несговорчивости прекратить передавать разведданные и поставлять оружие. Как показала практика, эти ультиматумы ни к чему не привели, и власти Украины продолжают затягивать процесс мирного урегулирования.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
Также на Украине разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады Анна Скороход.
По мнению военного и политического эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова, коррупция является главной составляющей функционирования нынешнего режима в Киеве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – Кремль
В Верховной раде призвали арестовать Зеленского
Зеленский после скандала поручил сменить состав набсоветов энергокомпаний
 
Лента новостейМолния