Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди
Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди
Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди
Пять человек погибли в результате крушения самолета военно-морских сил Мексики в американском штате Техас, двое выжили, судьба еще одного остается неизвестной,... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T07:55
2025-12-23T08:10
новости
сша
мексика
самолет
авиакатастрофа
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате крушения самолета военно-морских сил Мексики в американском штате Техас, двое выжили, судьба еще одного остается неизвестной, сообщило министерство ВМС страны.В ведомстве уточнили, что после происшествия были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями.По сообщению издания Galvnews со ссылкой на местные власти, на борту самолета находились восемь человек – два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка, нуждавшегося в лечении ожогов. Он выполнял военно-медицинский рейс и приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана.
сша
мексика
новости, сша, мексика, самолет, авиакатастрофа
Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди

Пять человек погибли при крушении самолета ВМС Мексики в американском штате Техас

07:55 23.12.2025 (обновлено: 08:10 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате крушения самолета военно-морских сил Мексики в американском штате Техас, двое выжили, судьба еще одного остается неизвестной, сообщило министерство ВМС страны.

"Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас", – цитирует РИА Новости сообщение в блоге ВМС в Х.

В ведомстве уточнили, что после происшествия были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями.
По сообщению издания Galvnews со ссылкой на местные власти, на борту самолета находились восемь человек – два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка, нуждавшегося в лечении ожогов. Он выполнял военно-медицинский рейс и приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана.
"Из восьми находившихся на борту человек на данный момент подтверждена гибель пяти, двое находятся в живых, еще один не обнаружен, продолжаются поисково-спасательные работы", – говорится в заявлении министерства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
 
