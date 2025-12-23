https://crimea.ria.ru/20251223/samolet-voenno-morskikh-sil-meksiki-poterpel-krushenie-v-ssha--pogibli-lyudi-1151898402.html

Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди

Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение в США – погибли люди

23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате крушения самолета военно-морских сил Мексики в американском штате Техас, двое выжили, судьба еще одного остается неизвестной, сообщило министерство ВМС страны.В ведомстве уточнили, что после происшествия были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями.По сообщению издания Galvnews со ссылкой на местные власти, на борту самолета находились восемь человек – два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка, нуждавшегося в лечении ожогов. Он выполнял военно-медицинский рейс и приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

