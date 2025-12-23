Представители ОНФ решили ряд вопросов от крымчан на прямую линию Путина
Власти Крыма приступят к решению вопросов на прямую линию Путина после праздников
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Вопросы и предложения, которые поступили на программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", будут полностью "спущены" в регионы до новогодних праздников, а исполнительная власть и Народный фронт уже приступили к их отработке. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
По ее словам, уже во время приема обращений к президенту редакционная группа, в которой состояли в том числе и руководители исполкомов Народного фронта, уделили отдельное внимание вопросам, требующим срочного решения.
"Например, госпитализация или обеспечение жизненно необходимыми препаратами. То есть мы уже сразу, еще до прямой линии, связываемся с ведомствами, которые за это отвечают, и пытаемся уже помочь как можно быстрее", – сказала спикер.
Уже сегодня в ОНФ в Крыму ждут полной выгрузки массива обращений от региона на платформу ОНФ, куда имеют доступ в том числе и органы исполнительной власти.
"И дальше совместно мы будем отрабатывать эти вопросы, связываться с заявителями. Конечно, мы понимаем, что есть такие вопросы, которые за один день или даже за один год решить не получается, потому что они финансово емкие и требуют подготовки и проработки документации", – объяснила Вертинская.
И отметила, что в том числе удалось срочно помочь жителям Республики, которые нуждались в оперативном получение льготных жизненно важных препаратов.
"У нас есть еще одна просьба, чтобы Владимир Владимирович (Путин – прим. ред.) передал поздравления, привет и благодарность волонтерам из Евпатории. Мы съездим к ним обязательно до Нового года", – сказала спикер.
При этом весь массив вопросов и обращений по региону должен быть разобран до конца января – такие сроки себе поставили в крымском штабе ОНФ.
Ранее сообщалось, что 64% обращений крымчан на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным поступило от женщин, самая активная возрастная группа 56+, от них поступило 81% обращений. Основные темы, волнующие жителей Крыма, – социальная политика (22% ), жилье (14%), государство и общество (13%), инфраструктура (10%) и СВО (8%), отметили в ОНФ.
