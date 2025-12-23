https://crimea.ria.ru/20251223/predstaviteli-onf-reshili-ryad-voprosov-ot-krymchan-na-pryamuyu-liniyu-putina-1151916388.html

Представители ОНФ решили ряд вопросов от крымчан на прямую линию Путина

Представители ОНФ решили ряд вопросов от крымчан на прямую линию Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Вопросы и предложения, которые поступили на программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", будут полностью "спущены" в регионы до новогодних праздников, а исполнительная власть и Народный фронт уже приступили к их отработке. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.По ее словам, уже во время приема обращений к президенту редакционная группа, в которой состояли в том числе и руководители исполкомов Народного фронта, уделили отдельное внимание вопросам, требующим срочного решения.Уже сегодня в ОНФ в Крыму ждут полной выгрузки массива обращений от региона на платформу ОНФ, куда имеют доступ в том числе и органы исполнительной власти.И отметила, что в том числе удалось срочно помочь жителям Республики, которые нуждались в оперативном получение льготных жизненно важных препаратов.При этом весь массив вопросов и обращений по региону должен быть разобран до конца января – такие сроки себе поставили в крымском штабе ОНФ.Ранее сообщалось, что 64% обращений крымчан на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным поступило от женщин, самая активная возрастная группа 56+, от них поступило 81% обращений. Основные темы, волнующие жителей Крыма, – социальная политика (22% ), жилье (14%), государство и общество (13%), инфраструктура (10%) и СВО (8%), отметили в ОНФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвалид из Крыма просит Путина пересмотреть нормы выдачи электроколясокКоктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережнойПенсионерка передала "спасибо" евпаторийским врачам через Путина

