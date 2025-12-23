Рейтинг@Mail.ru
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
Повышение налога на добавочную стоимость (НДС) приведет к росту цен на туристические услуги в России в 2026 году. Об этом во вторник журналистам сообщила глава... РИА Новости Крым, 23.12.2025
внутренний туризм
туризм
россия
мнения
ндс
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году

Путешествия по России в новом году станут дороже – АТОР

15:22 23.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Повышение налога на добавочную стоимость (НДС) приведет к росту цен на туристические услуги в России в 2026 году. Об этом во вторник журналистам сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.
"Как вы знаете, у нас с 2026 года начинается новый виток налоговой реформы. Это увеличение налога на добавленную стоимость для многих предприятий, которые до сих пор его не оплатили. На всероссийском и федеральном уровне это коснется очень многих организаций в сфере туризма. И очевидно, что налоговая нагрузка будет закладываться в стоимость", – сказала Ломидзе в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей".
В целом, по ее словам, выиграют те направления, которые постараются минимально поднять цены на туристические услуги, поскольку этот фактор становится одним из определяющих. Говоря о распределении турпотока на юге РФ, глава Ассоциации отметила, что это во многом будет также зависеть от ситуации в Анапе.
"Вот эти два обстоятельства влияют на ландшафт внутреннего туризма в 2026 году. Но повторюсь, что чувствительность к цене уже достигла в 2025 году своего предела", – констатировала эксперт.
Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти
Как Крым презентует традиции гостеприимства в разных регионах России
Налоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето
 
