Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Повышение налога на добавочную стоимость (НДС) приведет к росту цен на туристические услуги в России в 2026 году. Об этом во вторник журналистам сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.В целом, по ее словам, выиграют те направления, которые постараются минимально поднять цены на туристические услуги, поскольку этот фактор становится одним из определяющих. Говоря о распределении турпотока на юге РФ, глава Ассоциации отметила, что это во многом будет также зависеть от ситуации в Анапе."Вот эти два обстоятельства влияют на ландшафт внутреннего туризма в 2026 году. Но повторюсь, что чувствительность к цене уже достигла в 2025 году своего предела", – констатировала эксперт.Туристы бронируют отдых в Крыму на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов к приему 10 миллионов туристов – властиКак Крым презентует традиции гостеприимства в разных регионах РоссииНалоговики Крыма выявили сотни нарушений в курортной сфере за лето
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
Путешествия по России в новом году станут дороже – АТОР
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Повышение налога на добавочную стоимость (НДС) приведет к росту цен на туристические услуги в России в 2026 году. Об этом во вторник журналистам сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в рамках брифинга о главных туристических итогах уходящего года.
"Как вы знаете, у нас с 2026 года начинается новый виток налоговой реформы. Это увеличение налога на добавленную стоимость для многих предприятий, которые до сих пор его не оплатили. На всероссийском и федеральном уровне это коснется очень многих организаций в сфере туризма. И очевидно, что налоговая нагрузка будет закладываться в стоимость", – сказала Ломидзе в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей".
В целом, по ее словам, выиграют те направления, которые постараются минимально поднять цены на туристические услуги, поскольку этот фактор становится одним из определяющих. Говоря о распределении турпотока на юге РФ, глава Ассоциации отметила, что это во многом будет также зависеть от ситуации в Анапе.
"Вот эти два обстоятельства влияют на ландшафт внутреннего туризма в 2026 году. Но повторюсь, что чувствительность к цене уже достигла в 2025 году своего предела", – констатировала эксперт.
Туристы бронируют отдых в Крыму
на следующее лето с осени 2025 года, а новогодние предложения уже раскуплены более, чем наполовину, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
