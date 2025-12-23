https://crimea.ria.ru/20251223/mid-rossii-naznachil-novogo-posla-po-osobym-porucheniyam-1151925863.html
МИД России назначил нового посла по особым поручениям
МИД России назначил нового посла по особым поручениям - РИА Новости Крым, 23.12.2025
МИД России назначил нового посла по особым поручениям
Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям. Им стал Андрей Белоусов. Дипломат займется подготовкой участия РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям. Им стал Андрей Белоусов. Дипломат займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Об этом сказано на официальном портале ведомства.На госслужбе Белоусов с 1997 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Новый посол работал в качестве консула генконсульства России в Сан-Франциско, США, а с 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Швейцарии.Дипломат награжден благодарностью президента РФ, нагрудным знаком "За отличие" МИД России, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФПутин назначил нового замминистра обороны РоссииПутин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям. Им стал Андрей Белоусов. Дипломат займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Об этом сказано на официальном портале ведомства.
"Приказом министерства иностранных дел РФ Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям... С 2025 года – посол по особым поручениям МИД России. Курирует вопросы координации подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО и дальнейшем обзорном процессе в рамках данного Договора", – сказано в публикации.
На госслужбе Белоусов с 1997 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Новый посол работал в качестве консула генконсульства России в Сан-Франциско, США, а с 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Швейцарии.
Дипломат награжден благодарностью президента РФ, нагрудным знаком "За отличие" МИД России, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
