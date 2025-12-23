Рейтинг@Mail.ru
МИД России назначил нового посла по особым поручениям - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251223/mid-rossii-naznachil-novogo-posla-po-osobym-porucheniyam-1151925863.html
МИД России назначил нового посла по особым поручениям
МИД России назначил нового посла по особым поручениям - РИА Новости Крым, 23.12.2025
МИД России назначил нового посла по особым поручениям
Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям. Им стал Андрей Белоусов. Дипломат займется подготовкой участия РФ РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T19:38
2025-12-23T19:38
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
внешняя политика
договор о нераспространении ядерного оружия (дняо)
новости
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225e526e5c33fd6a3119908400b25c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям. Им стал Андрей Белоусов. Дипломат займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Об этом сказано на официальном портале ведомства.На госслужбе Белоусов с 1997 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Новый посол работал в качестве консула генконсульства России в Сан-Франциско, США, а с 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Швейцарии.Дипломат награжден благодарностью президента РФ, нагрудным знаком "За отличие" МИД России, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФПутин назначил нового замминистра обороны РоссииПутин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124022803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_236ba196582bd372d6ae63b072a00eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, внешняя политика, договор о нераспространении ядерного оружия (дняо), новости, кадровые перестановки
МИД России назначил нового посла по особым поручениям

МИД России назначил Андрея Белоусова послом по особым поручениям

19:38 23.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям. Им стал Андрей Белоусов. Дипломат займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Об этом сказано на официальном портале ведомства.
"Приказом министерства иностранных дел РФ Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям... С 2025 года – посол по особым поручениям МИД России. Курирует вопросы координации подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО и дальнейшем обзорном процессе в рамках данного Договора", – сказано в публикации.
На госслужбе Белоусов с 1997 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Новый посол работал в качестве консула генконсульства России в Сан-Франциско, США, а с 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Швейцарии.
Дипломат награжден благодарностью президента РФ, нагрудным знаком "За отличие" МИД России, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ
Путин назначил нового замминистра обороны России
Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияВнешняя политикаДоговор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)НовостиКадровые перестановки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:08Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО
19:49Генштаб Украины признал потерю Северска
19:38МИД России назначил нового посла по особым поручениям
19:27Ждал эвакуации: поисковики под Керчью обнаружили останки красноармейца
19:14За 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажиров
19:00Три человека погибли и один ранен при атаке дрона в Белгородской области
18:55Казахстан готов стать площадкой для переговоров по Украине
18:21Упавший в Эстонии дрон оказался украинским
18:07В Белоруссии сделали заявление после размещения "Орешника"
17:57Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали
17:39В Москве рабочий погиб при падении строительного крана
17:26"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
17:19В Феодосии вечером будет громко - в чем причина
17:10Доверие как драйвер развития: стратегия "Миранды" и философия роста
17:00Убийство матери в пьяном угаре в Крыму: дело ушло в суд
16:41Бесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
16:15"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
16:05В России разработали новую концепцию регулирования криптовалюты
15:58В Севастополе завершили прокладку газопровода по морскому дну
15:46Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Лента новостейМолния