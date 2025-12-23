https://crimea.ria.ru/20251223/mid-rossii-naznachil-novogo-posla-po-osobym-porucheniyam-1151925863.html

МИД России назначил нового посла по особым поручениям

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям. Им стал Андрей Белоусов. Дипломат займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Об этом сказано на официальном портале ведомства.На госслужбе Белоусов с 1997 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, уточнили во внешнеполитическом ведомстве. Новый посол работал в качестве консула генконсульства России в Сан-Франциско, США, а с 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Швейцарии.Дипломат награжден благодарностью президента РФ, нагрудным знаком "За отличие" МИД России, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФПутин назначил нового замминистра обороны РоссииПутин назначил Александра Гуцана генпрокурором России

