Путин назначил нового замминистра обороны России

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989-м окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2000 году завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. В 2017 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.В октябре 2020 года был назначен командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, дислоцированной в Приамурье и Хабаровском крае. Затем занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.В мае 2024 года стало известно, что Александр Санчик является временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:21 08.11.2025 (обновлено: 13:33 08.11.2025)
"Назначить генерал-полковника Санчика Александра Семеновича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.