https://crimea.ria.ru/20251108/putin-naznachil-novogo-zamministra-oborony-rossii-1150750950.html

Путин назначил нового замминистра обороны России

Путин назначил нового замминистра обороны России - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Путин назначил нового замминистра обороны России

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ размещен на официальном... РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T13:21

2025-11-08T13:21

2025-11-08T13:33

владимир путин (политик)

россия

министерство обороны рф

кадровые перестановки

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150750839_0:0:1102:620_1920x0_80_0_0_f0a770c9e5b94026cd593c6f149bf873.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989-м окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2000 году завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. В 2017 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.В октябре 2020 года был назначен командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, дислоцированной в Приамурье и Хабаровском крае. Затем занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.В мае 2024 года стало известно, что Александр Санчик является временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, министерство обороны рф, кадровые перестановки, новости, армия и флот, вооруженные силы россии