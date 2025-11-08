Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил нового замминистра обороны России - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Путин назначил нового замминистра обороны России
Путин назначил нового замминистра обороны России
Путин назначил нового замминистра обороны России
Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ размещен на официальном... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T13:21
2025-11-08T13:33
владимир путин (политик)
россия
министерство обороны рф
кадровые перестановки
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989-м окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2000 году завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. В 2017 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.В октябре 2020 года был назначен командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, дислоцированной в Приамурье и Хабаровском крае. Затем занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.В мае 2024 года стало известно, что Александр Санчик является временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), россия, министерство обороны рф, кадровые перестановки, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Путин назначил нового замминистра обороны России

Новым заместителем министра обороны России назначен Александр Санчик - указ

13:21 08.11.2025 (обновлено: 13:33 08.11.2025)
 
© Фото : сайт Правительства Амурской областиАлександр Санчик. Архивное фото
Александр Санчик. Архивное фото
© Фото : сайт Правительства Амурской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
"Назначить генерал-полковника Санчика Александра Семеновича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989-м окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2000 году завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. В 2017 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.
В октябре 2020 года был назначен командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией, дислоцированной в Приамурье и Хабаровском крае. Затем занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.
В мае 2024 года стало известно, что Александр Санчик является временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа.
Владимир Путин (политик)РоссияМинистерство обороны РФКадровые перестановкиНовостиАрмия и флотВооруженные силы России
 
