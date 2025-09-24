Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T11:48
2025-09-24T11:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее в среду Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации.Кроме того, Совфед единогласно одобрил назначение Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. До этого Краснов занимал должность Генпрокурора РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России

11:48 24.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Гуцана Александра Владимировича Генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее в среду Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации.
Кроме того, Совфед единогласно одобрил назначение Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. До этого Краснов занимал должность Генпрокурора РФ.
