Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
2025-09-24T11:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее в среду Совет Федерации одобрил назначение Александра Гуцана на пост Генерального прокурора Российской Федерации.Кроме того, Совфед единогласно одобрил назначение Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. До этого Краснов занимал должность Генпрокурора РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
