Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
10:52 24.09.2025 (обновлено: 10:56 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно одобрил назначение Краснова на пост главы Верховного суда России. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании Совфеда.
"Представляю кандидатуру Краснова Игоря Викторовича для назначения на должность Председателя Верховного Суда РФ. Все необходимые по закону документы прилагаются, закону соответствуют – кандидатуру президента прошу поддержать" – обратился к сенаторам Полномочный представитель Президента Российской Федерации Артур Муравьев.
Сам Краснов, отвечая на вопросы сенаторов, заметил, что его опыт работы в должности Генпрокурора Российской Федерации бесценен и позволяет глубоко понять процессы правоприменения.
"И кроме того – понять те проблемы, с которыми у нас каждый день сталкиваются наши граждане и, безусловно, осознание важности каждого судебного решения для укрепления доверия людей к судебной власти. Свой переход на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации я рассматриваю как продолжение служению законности", – сказал Краснов.
В результате тайного электронного голосования за кандидатуру Краснова свои голоса отдали все 160 сенаторов.
"Решение принято единогласно. Игорь Викторович Краснов назначен на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - подытожила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.
18 сентября в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Генпрокурора Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. 23 сентября Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал его кандидатуру.
