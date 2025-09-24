Рейтинг@Mail.ru
Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/sovfed-naznachil-igorya-krasnova-na-post-glavy-verkhovnogo-suda-rossii-1149674702.html
Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
Совет Федерации единогласно одобрил назначение Краснова на пост главы Верховного суда России. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T10:52
2025-09-24T10:56
россия
новости
игорь краснов
совет федерации
верховный суд россии
назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149650077_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_a293523169879f9eb2c9a8514615f14f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно одобрил назначение Краснова на пост главы Верховного суда России. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании Совфеда.Сам Краснов, отвечая на вопросы сенаторов, заметил, что его опыт работы в должности Генпрокурора Российской Федерации бесценен и позволяет глубоко понять процессы правоприменения.В результате тайного электронного голосования за кандидатуру Краснова свои голоса отдали все 160 сенаторов.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру. 18 сентября в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Генпрокурора Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. 23 сентября Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал его кандидатуру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250923/biografiya-igorya-krasnova-1148971681.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149650077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56af7599d91de0755c521e8dbaa45900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, игорь краснов, совет федерации, верховный суд россии, назначения
Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность Председателя Верховного Суда РФ

10:52 24.09.2025 (обновлено: 10:56 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк Игорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно одобрил назначение Краснова на пост главы Верховного суда России. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании Совфеда.
"Представляю кандидатуру Краснова Игоря Викторовича для назначения на должность Председателя Верховного Суда РФ. Все необходимые по закону документы прилагаются, закону соответствуют – кандидатуру президента прошу поддержать" – обратился к сенаторам Полномочный представитель Президента Российской Федерации Артур Муравьев.
Сам Краснов, отвечая на вопросы сенаторов, заметил, что его опыт работы в должности Генпрокурора Российской Федерации бесценен и позволяет глубоко понять процессы правоприменения.

"И кроме того – понять те проблемы, с которыми у нас каждый день сталкиваются наши граждане и, безусловно, осознание важности каждого судебного решения для укрепления доверия людей к судебной власти. Свой переход на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации я рассматриваю как продолжение служению законности", – сказал Краснов.

В результате тайного электронного голосования за кандидатуру Краснова свои голоса отдали все 160 сенаторов.
"Решение принято единогласно. Игорь Викторович Краснов назначен на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - подытожила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.
18 сентября в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Генпрокурора Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. 23 сентября Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал его кандидатуру.
Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Вчера, 12:17
Биография Игоря Краснова
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовостиИгорь КрасновСовет ФедерацииВерховный суд РоссииНазначения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
12:29В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
12:24Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
12:18На Черном море отражают атаку БЭК
12:12Крымский мост - очередь со стороны Керчи растет
12:03Сколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификации
11:48Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором России
11:34Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков
11:22Совфед одобрил кандидатуру Гуцана на пост Генпрокурора РФ
11:18В Крыму стартовала юбилейная медицинская выставка "Здравоохранение-2025"
11:12Музыканты из РФ, США и Италии зажгли на фестивале "Геленджик - Молодое"
10:58"Бумажных медведей не бывает": в Кремле ответили на слова Трампа
10:52Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России
10:40Бюджет 2026-2028 – Минфин передал правительству проект
10:14Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода
10:0710-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
10:00ПСБ в Крыму начал установку онлайн-касс для бизнеса
09:53В Ленинском районе уничтожат взрывоопасные предметы
09:29Умерла легенда мирового кино Клаудия Кардинале
09:24ВСУ повторно атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
Лента новостейМолния