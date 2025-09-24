https://crimea.ria.ru/20250924/sovfed-naznachil-igorya-krasnova-na-post-glavy-verkhovnogo-suda-rossii-1149674702.html

Совфед назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно одобрил назначение Краснова на пост главы Верховного суда России. Соответствующее решение принято в среду на пленарном заседании Совфеда.Сам Краснов, отвечая на вопросы сенаторов, заметил, что его опыт работы в должности Генпрокурора Российской Федерации бесценен и позволяет глубоко понять процессы правоприменения.В результате тайного электронного голосования за кандидатуру Краснова свои голоса отдали все 160 сенаторов.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру. 18 сентября в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Генпрокурора Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. 23 сентября Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал его кандидатуру.

