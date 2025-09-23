https://crimea.ria.ru/20250923/komitet-sf-odobril-kandidaturu-krasnova-na-post-glavy-verkhovnogo-suda-1149650199.html
Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T12:07
2025-09-23T12:07
2025-09-23T12:41
игорь краснов
россия
совет федерации
кадровые перестановки
верховный суд россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149650339_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_e0cf7875c20dcdcaf59c999e12337bec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщает Telegram-канал верхней палаты парламента.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность главы ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149650339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01d53362816957df7377ec6a90e492a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, россия, совет федерации, кадровые перестановки, верховный суд россии, новости
Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
Профильный комитет Совфеда поддержал назначение Краснова на пост главы Верховного суда РФ
12:07 23.09.2025 (обновлено: 12:41 23.09.2025)