Рейтинг@Mail.ru
Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/komitet-sf-odobril-kandidaturu-krasnova-na-post-glavy-verkhovnogo-suda-1149650199.html
Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T12:07
2025-09-23T12:41
игорь краснов
россия
совет федерации
кадровые перестановки
верховный суд россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149650339_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_e0cf7875c20dcdcaf59c999e12337bec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщает Telegram-канал верхней палаты парламента.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность главы ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149650339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01d53362816957df7377ec6a90e492a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь краснов, россия, совет федерации, кадровые перестановки, верховный суд россии, новости
Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Профильный комитет Совфеда поддержал назначение Краснова на пост главы Верховного суда РФ

12:07 23.09.2025 (обновлено: 12:41 23.09.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщает Telegram-канал верхней палаты парламента.
"Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.
Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность главы ВС РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Игорь КрасновРоссияСовет ФедерацииКадровые перестановкиВерховный суд РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:4258 беспилотников ВСУ уничтожены над Россией
14:38Один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Белгороду
14:28Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР
14:20Незамерзающая гавань: 130 лет Феодосийскому морскому торговому порту
14:08Поставки топлива в Крым сократились - в чем причина
13:59Рекорды конкурсов и спроса: итоги вступительной кампании в вузы Крыма
13:33В Севастополе мать и сын обманули пенсионерку с квартирой и скрылись
13:27"Сбер" изучил, в каких драгоценных металлах хранят накопления крымчане
13:20ВСУ несут чудовищные потери в зоне СВО
13:10Крым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФ
13:06Две пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
12:59438 беспилотников и три снаряда HIMARS уничтожены ПВО
12:54"Прыгать веселее, чем молиться": куда украинцев ведет запрет УПЦ
12:43Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции 1:24
12:36В Крыму умер ветеран Великой Отечественной войны Петр Фурманов
12:33Российские военные освободили еще одно село в ДНР
12:31Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца
12:24Армия России нанесла групповой удар в ответ на атаку по объектам в Форосе
12:20Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
12:17Биография Игоря Краснова
Лента новостейМолния