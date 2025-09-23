https://crimea.ria.ru/20250923/komitet-sf-odobril-kandidaturu-krasnova-na-post-glavy-verkhovnogo-suda-1149650199.html

Комитет СФ одобрил кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

2025-09-23T12:07

2025-09-23T12:07

2025-09-23T12:41

игорь краснов

россия

совет федерации

кадровые перестановки

верховный суд россии

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщает Telegram-канал верхней палаты парламента.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала его кандидатуру.Позже в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для назначения Краснова на должность главы ВС РФ.

Новости

