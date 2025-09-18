Рейтинг@Mail.ru
Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда... РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.По его словам, предварительное обсуждение и заключение по представленной президентом кандидатуре профильный комитет Совфеда проведет на заседании 23 сентября 2025 года в 11 часов."Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты рассмотреть вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда Российской Федерации на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года", – добавил сенатор.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. На пост генерального прокурора России Игорь Краснов был переназначен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года. Он занимает этот пост с февраля 2020 года. До этого назначения на протяжении четырех лет занимал должность зампредседателя Следственного комитета РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда РФ – Клишас

11:23 18.09.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ, открывающее весеннюю сессию
Заседание Совета Федерации РФ, открывающее весеннюю сессию - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом о Верховном суде Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", – написал Клишас в своем Telegram-канале.
По его словам, предварительное обсуждение и заключение по представленной президентом кандидатуре профильный комитет Совфеда проведет на заседании 23 сентября 2025 года в 11 часов.
"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты рассмотреть вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда Российской Федерации на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года", – добавил сенатор.
25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. На пост генерального прокурора России Игорь Краснов был переназначен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года. Он занимает этот пост с февраля 2020 года. До этого назначения на протяжении четырех лет занимал должность зампредседателя Следственного комитета РФ.
