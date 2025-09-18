https://crimea.ria.ru/20250918/putin-vnes-v-sovfed-kandidaturu-krasnova-na-post-glavy-verkhovnogo-suda-1149528187.html

Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

18.09.2025

Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда...

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина о назначении Генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.По его словам, предварительное обсуждение и заключение по представленной президентом кандидатуре профильный комитет Совфеда проведет на заседании 23 сентября 2025 года в 11 часов."Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты рассмотреть вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда Российской Федерации на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года", – добавил сенатор.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. На пост генерального прокурора России Игорь Краснов был переназначен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года. Он занимает этот пост с февраля 2020 года. До этого назначения на протяжении четырех лет занимал должность зампредседателя Следственного комитета РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

