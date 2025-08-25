Рейтинг@Mail.ru
Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда
Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда
Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности главы председателя Верховного суда России. Об этом сообщил руководитель Высшей... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T15:26
2025-08-25T15:26
россия
новости
игорь краснов
верховный суд россии
генпрокуратура россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности главы председателя Верховного суда России. Об этом сообщил руководитель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин.Согласно статье 12 закона о Верховном суде Российской Федерации, председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации по представлению президента страны и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. До июля текущего года председателем Верховного суда России была Ирина Подносова, однако она умерла в возрасте 71-го года.На пост генерального прокурора России Игорь Краснов был переназначен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года. В целом он занимает этот пост с февраля 2020 года. До этого назначения на протяжении четырех лет занимал должность зампредседателя Следственного комитета РФ.
россия
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, новости, игорь краснов, верховный суд россии, генпрокуратура россии
Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда

Генпрокурор России Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда

15:26 25.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности главы председателя Верховного суда России. Об этом сообщил руководитель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин.

"В Высшую квалификационную коллегию судей РФ поступило заявление генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации", - цитирует Тимошина РИА Новости.

Согласно статье 12 закона о Верховном суде Российской Федерации, председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации по представлению президента страны и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. До июля текущего года председателем Верховного суда России была Ирина Подносова, однако она умерла в возрасте 71-го года.
На пост генерального прокурора России Игорь Краснов был переназначен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года. В целом он занимает этот пост с февраля 2020 года. До этого назначения на протяжении четырех лет занимал должность зампредседателя Следственного комитета РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова
Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причину
Реестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в Крыму
 
РоссияНовостиИгорь КрасновВерховный суд РоссииГенпрокуратура России
 
Лента новостейМолния