Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда

Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда

2025-08-25T15:26

россия

новости

игорь краснов

верховный суд россии

генпрокуратура россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности главы председателя Верховного суда России. Об этом сообщил руководитель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин.Согласно статье 12 закона о Верховном суде Российской Федерации, председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации по представлению президента страны и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. До июля текущего года председателем Верховного суда России была Ирина Подносова, однако она умерла в возрасте 71-го года.На пост генерального прокурора России Игорь Краснов был переназначен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года. В целом он занимает этот пост с февраля 2020 года. До этого назначения на протяжении четырех лет занимал должность зампредседателя Следственного комитета РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова Крыму рынок труда испытывает дефицит кадров - эксперт назвал причинуРеестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в Крыму

