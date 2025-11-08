Рейтинг@Mail.ru
Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ
Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ
Генерал-полковник Андрей Булыга, занимавший должность замминистра обороны России, назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T13:43
2025-11-08T13:43
владимир путин (политик)
россия
совет безопасности россии
новости
кадровые перестановки
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Андрей Булыга, занимавший должность замминистра обороны России, назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.Андрей Булыга родился в 1968 году. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году – Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева, в 2010 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.С 1990 по 2011 годы проходил военную службу на различных должностях в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Западном военных округах.С февраля 2011-го по октябрь 2011 – заместитель начальника отдела – начальник группы отдела управления департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.С октября 2011 г. по декабрь 2012 г. – начальник управления планирования и координации материально-технического обеспечения Центрального военного округа.С 2012 г. по 2018 г. – заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению.С 2018 г. по 2024 г. – заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.В марте 2024 г. назначен заместителем министра обороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
Новости
владимир путин (политик), россия, совет безопасности россии , новости, кадровые перестановки
Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ

Путин назначил замминистра обороны Андрея Булыгу заместителем секретаря Совбеза РФ

13:43 08.11.2025
 
© Министерство обороны РФАндрей Булыга. Архивное фото
Андрей Булыга. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Андрей Булыга, занимавший должность замминистра обороны России, назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
"Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Андрей Булыга родился в 1968 году. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году – Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева, в 2010 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
С 1990 по 2011 годы проходил военную службу на различных должностях в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Западном военных округах.
С февраля 2011-го по октябрь 2011 – заместитель начальника отдела – начальник группы отдела управления департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.
С октября 2011 г. по декабрь 2012 г. – начальник управления планирования и координации материально-технического обеспечения Центрального военного округа.
С 2012 г. по 2018 г. – заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению.
С 2018 г. по 2024 г. – заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
В марте 2024 г. назначен заместителем министра обороны РФ.
Александр Санчик. Архивное фото
13:21
Путин назначил нового замминистра обороны России
 
Владимир Путин (политик)РоссияСовет безопасности РоссииНовостиКадровые перестановки
 
