Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ
2025-11-08T13:43
владимир путин (политик)
россия
совет безопасности россии
новости
кадровые перестановки
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Андрей Булыга, занимавший должность замминистра обороны России, назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
"Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Андрей Булыга родился в 1968 году. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году – Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева, в 2010 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
С 1990 по 2011 годы проходил военную службу на различных должностях в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Западном военных округах.
С февраля 2011-го по октябрь 2011 – заместитель начальника отдела – начальник группы отдела управления департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.
С октября 2011 г. по декабрь 2012 г. – начальник управления планирования и координации материально-технического обеспечения Центрального военного округа.
С 2012 г. по 2018 г. – заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению.
С 2018 г. по 2024 г. – заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
В марте 2024 г. назначен заместителем министра обороны РФ.
