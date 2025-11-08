https://crimea.ria.ru/20251108/general-polkovnik-bulyga-naznachen-zamestitelem-sekretarya-sovbeza-rf-1150751385.html

Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ

Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ

Генерал-полковник Андрей Булыга, занимавший должность замминистра обороны России, назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T13:43

2025-11-08T13:43

2025-11-08T13:43

владимир путин (политик)

россия

совет безопасности россии

новости

кадровые перестановки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150751274_0:44:626:396_1920x0_80_0_0_4ace349bdc63f6193bd6ad2e47287607.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Генерал-полковник Андрей Булыга, занимавший должность замминистра обороны России, назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.Андрей Булыга родился в 1968 году. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году – Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева, в 2010 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.С 1990 по 2011 годы проходил военную службу на различных должностях в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Западном военных округах.С февраля 2011-го по октябрь 2011 – заместитель начальника отдела – начальник группы отдела управления департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.С октября 2011 г. по декабрь 2012 г. – начальник управления планирования и координации материально-технического обеспечения Центрального военного округа.С 2012 г. по 2018 г. – заместитель командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению.С 2018 г. по 2024 г. – заместитель командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.В марте 2024 г. назначен заместителем министра обороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251108/putin-naznachil-novogo-zamministra-oborony-rossii-1150750950.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, совет безопасности россии , новости, кадровые перестановки