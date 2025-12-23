Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии вечером будет громко - в чем причина - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Феодосии вечером будет громко - в чем причина
В Феодосии вечером будет громко - в чем причина - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Феодосии вечером будет громко - в чем причина
В Феодосии вечером во вторник пройдут учебные стрельбы, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии вечером во вторник пройдут учебные стрельбы, сообщили в администрации города.Гостей и жителей города призвали доверять только проверенной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Феодосии вечером будет громко - в чем причина

В Феодосии вечером 23 декабря пройдут учебные стрельбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии вечером во вторник пройдут учебные стрельбы, сообщили в администрации города.

"Сегодня, 23 декабря, с 19:00 до 22:00 будут проводиться учебные стрельбы. Просим сохранять спокойствие", – говорится в публикации.

Гостей и жителей города призвали доверять только проверенной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
Учения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе: как все прошло
Полигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
 
