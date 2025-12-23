https://crimea.ria.ru/20251223/v-feodosii-vecherom-budet-gromko---v-chem-prichina-1151919536.html

В Феодосии вечером будет громко - в чем причина

В Феодосии вечером будет громко - в чем причина

В Феодосии вечером во вторник пройдут учебные стрельбы, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии вечером во вторник пройдут учебные стрельбы, сообщили в администрации города.Гостей и жителей города призвали доверять только проверенной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновУчения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе: как все прошлоПолигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных

