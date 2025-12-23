https://crimea.ria.ru/20251223/boytsy-bars-krym-pomogayut-voennym-otrazhat-ataki-bpla--aksenov-1151906302.html

Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов

Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов

23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Бойцы добровольческого подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, а также участвуют в защите от вражеских воздушных атак объектов энергетической инфраструктуры Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов добавил, что находящиеся в Крыму бойцы подразделения будут задействованы в том числе на охране общественного порядка в новогодние праздники.Глава республики подчеркнул, что бойцы "Барс-Крым" – это люди, которые по зову души и сердца пошли выполнять боевые задачи, и служба в подразделении не является для них источником заработка."Барс-Крым" не финансируется из бюджета Республики Крым или из бюджета Российской Федерации. Те, кто находятся в зоне СВО, получают зарплату от Министерства обороны, а все обеспечение осуществляется исключительно за счет внебюджетных источников", - пояснил он.Отряд добровольцев "Барс" был сформирован в Крыму, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины. В штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму регулярно проходят учения бойцов "Барс-Крым" совместно с военными и силовиками. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.В конце октября Сергей Аксенов сообщил, что часть подразделения "Барс-Крым" отправились в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

