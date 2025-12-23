https://crimea.ria.ru/20251223/v-sevastopole-24-letnyaya-zakladchitsa-sbyvala-krupnye-partii-narkotikov-1151910893.html

В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков

2025-12-23T13:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ к суду привлекут 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Следствие выяснило, что девушка вошла в состав организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств через интернет-магазин. С января по октябрь 2024 года она получала от сообщников крупные партии наркотиков, фасовала их и размещала в тайниках на территории города.Деньги она обналичивала через биткоины. В общей сложности через банковские счета под видом инвестиционной и брокерской деятельности она выручила 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Гагаринский суд Севастополя.Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлюВ Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму

