В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков
В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков
В Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ к суду привлекут 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ к суду привлекут 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Следствие выяснило, что девушка вошла в состав организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств через интернет-магазин. С января по октябрь 2024 года она получала от сообщников крупные партии наркотиков, фасовала их и размещала в тайниках на территории города.Деньги она обналичивала через биткоины. В общей сложности через банковские счета под видом инвестиционной и брокерской деятельности она выручила 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Гагаринский суд Севастополя.Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.
В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков

В Севастополе за сбыт крупных партий наркотиков 24-летняя закладчица пойдет под суд

13:30 23.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ к суду привлекут 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Следствие выяснило, что девушка вошла в состав организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств через интернет-магазин. С января по октябрь 2024 года она получала от сообщников крупные партии наркотиков, фасовала их и размещала в тайниках на территории города.
"Сотрудники полиции пресекли ее преступную деятельность. В общей сложности непосредственно у обвиняемой, по месту ее проживания, из тайников и у покупателя изъято почти 440 г синтетических наркотиков", – сказано в сообщении.
Деньги она обналичивала через биткоины. В общей сложности через банковские счета под видом инвестиционной и брокерской деятельности она выручила 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Гагаринский суд Севастополя.
Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.
