https://crimea.ria.ru/20251223/v-sevastopole-24-letnyaya-zakladchitsa-sbyvala-krupnye-partii-narkotikov-1151910893.html
В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков
В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков
В Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ к суду привлекут 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T13:30
2025-12-23T13:30
2025-12-23T13:30
севастополь
новости севастополя
происшествия
прокуратура города севастополя
интернет
суд
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ к суду привлекут 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.Следствие выяснило, что девушка вошла в состав организованной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотических средств через интернет-магазин. С января по октябрь 2024 года она получала от сообщников крупные партии наркотиков, фасовала их и размещала в тайниках на территории города.Деньги она обналичивала через биткоины. В общей сложности через банковские счета под видом инвестиционной и брокерской деятельности она выручила 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит Гагаринский суд Севастополя.Ранее сообщалось, что житель Симферопольского района получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлюВ Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, прокуратура города севастополя, интернет, суд, наркотики
В Севастополе 24-летняя закладчица сбывала крупные партии наркотиков
В Севастополе за сбыт крупных партий наркотиков 24-летняя закладчица пойдет под суд