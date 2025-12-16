https://crimea.ria.ru/20251216/fasoval-i-pryatal-krymchanin-poluchil-srok-za-pokushenie-na-sbyt-narkotikov-1151706483.html
Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков
Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков
Житель Симферопольского района получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T13:42
2025-12-16T13:42
2025-12-16T13:42
наркотики
симферопольский район
приговор
прокуратура республики крым
закон и право
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_344a7c61244c48c7443520d44c8f2a4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что год назад мужчина вступил в ряды преступной группы, члены которой сбывают наркотики на территории полуострова. Он получал от куратора крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и прятал в тайники, которые оборудовал в разных населенных пунктах региона, рассказали в ведомстве, уточнив, что фотографии и координаты тайников он направлял сообщникам.По решению суда мужчина получил 8 лет лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс службе.Уголовное дело в отношении куратора осужденного выделено в отдельное производство, добавили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали группу наркоторговцев и одного поставщика метилэфедрона, которые распространяли запрещенные вещества через даркнет.Также суд в Крыму приговорил 19-летнего жителя Бахчисарайского района к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлюВ Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7da0ea8990eb3ee1653f3fff76f50ba9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наркотики, симферопольский район, приговор, прокуратура республики крым, закон и право, крым, новости крыма
Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков
В Крыму мужчина осужден на 8 лет колонии за покушение на сбыт синтетических наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В ходе следствия установлено, что год назад мужчина вступил в ряды преступной группы, члены которой сбывают наркотики на территории полуострова. Он получал от куратора крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и прятал в тайники, которые оборудовал в разных населенных пунктах региона, рассказали в ведомстве, уточнив, что фотографии и координаты тайников он направлял сообщникам.
"В декабре 2024 года преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками органов внутренних дел, которые при обыске по месту жительства изъяли более 5,5 кг наркотических средств, включая мефедрон и производное N-метилэфедрона, уже расфасованных для продажи", - говорится в сообщении.
По решению суда мужчина получил 8 лет лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс службе.
Уголовное дело в отношении куратора осужденного выделено в отдельное производство, добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали группу наркоторговцев
и одного поставщика метилэфедрона, которые распространяли запрещенные вещества через даркнет.
Также суд в Крыму приговорил
19-летнего жителя Бахчисарайского района к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: