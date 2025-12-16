https://crimea.ria.ru/20251216/fasoval-i-pryatal-krymchanin-poluchil-srok-za-pokushenie-na-sbyt-narkotikov-1151706483.html

Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков

Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Фасовал и прятал: крымчанин получил срок за покушение на сбыт наркотиков

16.12.2025

Житель Симферопольского района получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.В ходе следствия установлено, что год назад мужчина вступил в ряды преступной группы, члены которой сбывают наркотики на территории полуострова. Он получал от куратора крупные партии запрещенных веществ, фасовал их и прятал в тайники, которые оборудовал в разных населенных пунктах региона, рассказали в ведомстве, уточнив, что фотографии и координаты тайников он направлял сообщникам.По решению суда мужчина получил 8 лет лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, отметили в пресс службе.Уголовное дело в отношении куратора осужденного выделено в отдельное производство, добавили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали группу наркоторговцев и одного поставщика метилэфедрона, которые распространяли запрещенные вещества через даркнет.Также суд в Крыму приговорил 19-летнего жителя Бахчисарайского района к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлюВ Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона18-летний организатор группы наркоторговцев задержан в Крыму

