В Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона
В Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Севастополе ФСБ задержала наркодилера с партией героина на три миллиона
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали севастопольца по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали севастопольца по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.По данным ведомства, 21-летний наркозависимый мужчина работал курьером онлайн-магазина наркотиков. Посредством мессенджера он получал от своих кураторов координаты тайниковых закладок с оптовыми партиями запрещенных веществ. После изъятия свертки с наркотиком он перевозил домой, там расфасовывал на разовые дозы и закладывал их на территории Севастополя.В общей сложности из незаконного оборота изъято 200 граммов героина на общую сумму около трех миллионов рублей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеровКрымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиковВ Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
новости севастополя, севастополь, видео, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, наркотики
10:27 11.12.2025 (обновлено: 10:30 11.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали севастопольца по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, 21-летний наркозависимый мужчина работал курьером онлайн-магазина наркотиков. Посредством мессенджера он получал от своих кураторов координаты тайниковых закладок с оптовыми партиями запрещенных веществ. После изъятия свертки с наркотиком он перевозил домой, там расфасовывал на разовые дозы и закладывал их на территории Севастополя.

"Очередную дозу героина мужчина изъял на территории кооператива в районе спуска Котовского. Частично подготовленное к сбыту наркотическое средство было обнаружено по месту жительства наркодилера вместе с весами и фасовочной тарой", – говорится в сообщении.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 200 граммов героина на общую сумму около трех миллионов рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
