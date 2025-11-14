Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
В Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
В Севастополе пресекли попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Оперативники задержали местную жительницу, которая уже находится под следствием за РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе пресекли попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Оперативники задержали местную жительницу, которая уже находится под следствием за хранение и сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации оперативников, 37-летняя женщина, находясь под следствием за хранение и сбыт наркотиков, приобрела в теневом сегменте интернета крупную партию "синтетики"."Нелегальный груз она привезла домой для фасовки на мелкооптовые партии, так называемые "мастер-клады", и последующего сбыта их через тайниковые закладки. Реализовать задуманное женщина не успела – ее противоправная деятельность была пресечена оперативниками полицейского наркоконтроля", – сказано в сообщении.В МВД уточнили, что в ходе осмотра ее квартиры обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с кристаллами, порошком и таблетками, а также мобильный телефон, банковские карты, электронные весы высокой точности и упаковочные материалы.Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Ранее сообщалось, что в Симферополе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков, которые злоумышленник планировал распространять через "закладки". Силовики обнаружили и изъяли 40 "закладок". Кроме того, в его доме был найден контейнер с кристаллическим веществом, электронные весы и фасовочный материал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 1200 "закладок": в Крыму поймали краснодарца с наркотикамиКонопля на арбузном поле: "агроном" отправится в колониюВ Крыму мужчину подозревают в хранении 21 кг марихуаны
10:48 14.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе пресекли попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Оперативники задержали местную жительницу, которая уже находится под следствием за хранение и сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации оперативников, 37-летняя женщина, находясь под следствием за хранение и сбыт наркотиков, приобрела в теневом сегменте интернета крупную партию "синтетики".
"Нелегальный груз она привезла домой для фасовки на мелкооптовые партии, так называемые "мастер-клады", и последующего сбыта их через тайниковые закладки. Реализовать задуманное женщина не успела – ее противоправная деятельность была пресечена оперативниками полицейского наркоконтроля", – сказано в сообщении.
В МВД уточнили, что в ходе осмотра ее квартиры обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с кристаллами, порошком и таблетками, а также мобильный телефон, банковские карты, электронные весы высокой точности и упаковочные материалы.
"Результаты криминалистических исследований показали, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками: альфа-PVP, клефедрон и экстази общей массой около 700 граммов", – добавили в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Симферополе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков, которые злоумышленник планировал распространять через "закладки". Силовики обнаружили и изъяли 40 "закладок". Кроме того, в его доме был найден контейнер с кристаллическим веществом, электронные весы и фасовочный материал.
