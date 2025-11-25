https://crimea.ria.ru/20251125/40-meshkov-geroina--v-podmoskove-zaderzhali-avto-narkodilerov-1151161090.html
40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров
2025-11-25T11:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В подмосковной Кашире полицейские остановили машину с 40 мешками героина общим весом 40 кг. Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры по региону, двое фигурантов планировали продавать наркотики на территории России.По данным правоохранителей, двое мужчин приобрели героин, расфасованный в 40 мешков, но при перевозке наркотиков их автомобиль остановили сотрудники полиции на 111 км автодороги "Дон" в городском округе Кашира Московской области.Уголовное дело открыто по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Обвиняемые помещены под стражу, прокуратура контролирует ход расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиковКрымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиковВ Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
