40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров

40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров - РИА Новости Крым, 25.11.2025

40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров

В подмосковной Кашире полицейские остановили машину с 40 мешками героина общим весом 40 кг. Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры по региону, двое...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В подмосковной Кашире полицейские остановили машину с 40 мешками героина общим весом 40 кг. Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры по региону, двое фигурантов планировали продавать наркотики на территории России.По данным правоохранителей, двое мужчин приобрели героин, расфасованный в 40 мешков, но при перевозке наркотиков их автомобиль остановили сотрудники полиции на 111 км автодороги "Дон" в городском округе Кашира Московской области.Уголовное дело открыто по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Обвиняемые помещены под стражу, прокуратура контролирует ход расследования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиковКрымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиковВ Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков

