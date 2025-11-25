Рейтинг@Mail.ru
40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров - РИА Новости Крым, 25.11.2025
40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров
40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров - РИА Новости Крым, 25.11.2025
40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров
В подмосковной Кашире полицейские остановили машину с 40 мешками героина общим весом 40 кг. Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры по региону, двое... РИА Новости Крым, 25.11.2025
подмосковье
новости
происшествия
прокуратура московской области
наркотики
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В подмосковной Кашире полицейские остановили машину с 40 мешками героина общим весом 40 кг. Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры по региону, двое фигурантов планировали продавать наркотики на территории России.По данным правоохранителей, двое мужчин приобрели героин, расфасованный в 40 мешков, но при перевозке наркотиков их автомобиль остановили сотрудники полиции на 111 км автодороги "Дон" в городском округе Кашира Московской области.Уголовное дело открыто по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Обвиняемые помещены под стражу, прокуратура контролирует ход расследования.
подмосковье
подмосковье, новости, происшествия, прокуратура московской области, наркотики
40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеров

Авто наркодилеров с 40 мешками героина задержали в Подмосковье

11:54 25.11.2025 (обновлено: 12:02 25.11.2025)
 
© Прокуратура Московской областиВ Кашире задержаны двое соучастников, планировавших сбыть 40 кг наркотических средств
В Кашире задержаны двое соучастников, планировавших сбыть 40 кг наркотических средств
© Прокуратура Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В подмосковной Кашире полицейские остановили машину с 40 мешками героина общим весом 40 кг. Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры по региону, двое фигурантов планировали продавать наркотики на территории России.
По данным правоохранителей, двое мужчин приобрели героин, расфасованный в 40 мешков, но при перевозке наркотиков их автомобиль остановили сотрудники полиции на 111 км автодороги "Дон" в городском округе Кашира Московской области.
"В ходе досмотра багажного отделения автомобиля в нише для запасного колеса обнаружены и изъяты мешки с наркотическим средством", – сообщили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело открыто по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Обвиняемые помещены под стражу, прокуратура контролирует ход расследования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани в вагоне-бытовке "накрыли" наркоцех с 7 килограммами наркотиков
Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
В Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
 
ПодмосковьеНовостиПроисшествияПрокуратура Московской областинаркотики
 
