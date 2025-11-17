Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
Житель Бахчисарайского района проведет 12 лет в колонии за попытку сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым. РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T11:59
2025-11-17T11:59
наркотики
бахчисарайский район
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района проведет 12 лет в колонии за попытку сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.Суд установил, что мужчина стал участником преступной группы, которая продавала запрещенные вещества через интернет.Преступную задумку пресекли сотрудники ОМВД России по Бахчисарайскому району.Как сообщалось ранее, 54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле.
бахчисарайский район
крым
Новости
наркотики, бахчисарайский район, крым, новости крыма, прокуратура республики крым
Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Крымчанина приговорили к 12 годам колонии за попытку сбыта синтетических наркотиков

11:59 17.11.2025
 
© Прокуратура КрымаТайники с наркотиками
Тайники с наркотиками
© Прокуратура Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района проведет 12 лет в колонии за попытку сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
Суд установил, что мужчина стал участником преступной группы, которая продавала запрещенные вещества через интернет.
"В мае 2025 года осужденный приобрел оптовую партию наркотического средства - производное N-метилэфедрона массой 21 грамм. Расфасовав наркотик на мелкие порции, осужденный оборудовал на территории Бахчисарайского района 7 тайников с запрещенными веществами, намереваясь сбыть их бесконтактным способом", – говорится в сообщении.
Преступную задумку пресекли сотрудники ОМВД России по Бахчисарайскому району.
Как сообщалось ранее, 54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
наркотикиБахчисарайский районКрымНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
