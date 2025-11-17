https://crimea.ria.ru/20251117/krymchanin-poluchil-12-let-kolonii-za-popytku-sbyta-narkotikov-1150968165.html
Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
2025-11-17T11:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Житель Бахчисарайского района проведет 12 лет в колонии за попытку сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.Суд установил, что мужчина стал участником преступной группы, которая продавала запрещенные вещества через интернет.Преступную задумку пресекли сотрудники ОМВД России по Бахчисарайскому району.Как сообщалось ранее, 54-летний житель Кировского района отправится в колонию за выращивание конопли на арбузном поле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
