Когда закончится СВО – ответ Лаврова

Когда закончится СВО – ответ Лаврова

Россия не тратит силы на построение прогнозов о сроках завершения украинского конфликта, а планомерно двигается к достижению целей долгосрочного урегулирования. РИА Новости Крым, 11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия не тратит силы на построение прогнозов о сроках завершения украинского конфликта, а планомерно двигается к достижению целей долгосрочного урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных сроках достижения мира на Украине.Лавров отметил, что главная цель для России в данном процессе – добиться безопасности для РФ и для русских людей, которых киевский режим объявил "террористами" и лишил всех прав.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что специальная военная операция продолжится, пока Россия не достигнет своих целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

