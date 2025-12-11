Рейтинг@Mail.ru
Когда закончится СВО – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Когда закончится СВО – ответ Лаврова
Когда закончится СВО – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Когда закончится СВО – ответ Лаврова
Россия не тратит силы на построение прогнозов о сроках завершения украинского конфликта, а планомерно двигается к достижению целей долгосрочного урегулирования. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия не тратит силы на построение прогнозов о сроках завершения украинского конфликта, а планомерно двигается к достижению целей долгосрочного урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных сроках достижения мира на Украине.Лавров отметил, что главная цель для России в данном процессе – добиться безопасности для РФ и для русских людей, которых киевский режим объявил "террористами" и лишил всех прав.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что специальная военная операция продолжится, пока Россия не достигнет своих целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сергей лавров, мнения, россия, в мире, политика, новости, украина
Когда закончится СВО – ответ Лаврова

Когда закончится СВО – ответ Лаврова

13:03 11.12.2025 (обновлено: 13:06 11.12.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРоссийские бойцы
Российские бойцы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия не тратит силы на построение прогнозов о сроках завершения украинского конфликта, а планомерно двигается к достижению целей долгосрочного урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных сроках достижения мира на Украине.
"Конкретные сроки называют представители Европы: кто-то говорит – до весны, кто-то говорит – в течение 2026 года. Мы все-таки на это силы не тратим. У нас есть конкретные задачи…, как оптимально двигаться к достижению целей в контексте не перемирия, не временной передышки, а устойчивого мира. И мы будем двигаться по этому пути, независимо от того, кто какие сроки называет", – сказал глава российского дипведомства.
Лавров отметил, что главная цель для России в данном процессе – добиться безопасности для РФ и для русских людей, которых киевский режим объявил "террористами" и лишил всех прав.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что конфликт на Украине завершится до 2027 года.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что специальная военная операция продолжится, пока Россия не достигнет своих целей.
Лента новостейМолния