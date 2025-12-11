Рейтинг@Mail.ru
Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/zaderzhanie-uchenogo-butyagina-v-polshe-v-mid-rf-prokommentirovali-situatsiyu-1151572639.html
Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию
Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию
Глава МИД России Сергей Лавров назвал политизированной акцией задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина и заверил, что эти действия не... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T12:47
2025-12-11T12:47
сергей лавров
александр бутягин
новости
крым
россия
новости крыма
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал политизированной акцией задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина и заверил, что эти действия не останутся без последствий. Комментарий министра привела официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.В четверг стало известно, что руководитель отдела древней археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше агентами внутренней безопасности США по запросу Украины. Киевский режим обвиняет российского ученого "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" при проведении раскопок на полуострове.Как сообщили в МИД России, Бутягина, который был приглашен на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержали по прибытии в Варшаву. Польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины.Как сообщили в министерстве, представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.Напомним, 15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактовЗеленский ввел санкции против трех крымских музеевУкраина не уделяла внимание археологии Новороссии и Донбасса – эксперт
крым
россия
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:722:1768:2048_1920x0_80_0_0_965c8a5f7a8b140aeb62141dc1a35a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, александр бутягин, новости, крым, россия, новости крыма, польша
Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию

Задержание в Польше российского ученого Бутягина не останется без последствий – Лавров

12:47 11.12.2025
 
© РИА Новости КрымРуководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал политизированной акцией задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина и заверил, что эти действия не останутся без последствий. Комментарий министра привела официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
В четверг стало известно, что руководитель отдела древней археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше агентами внутренней безопасности США по запросу Украины. Киевский режим обвиняет российского ученого "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" при проведении раскопок на полуострове.
Как сообщили в МИД России, Бутягина, который был приглашен на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержали по прибытии в Варшаву. Польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины.
"Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в "уничтожении культурного наследия" на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", – отметил Лавров.
Как сообщили в министерстве, представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.
Напомним, 15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов
Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев
Украина не уделяла внимание археологии Новороссии и Донбасса – эксперт
 
Сергей ЛавровАлександр БутягинНовостиКрымРоссияНовости КрымаПольша
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
14:05Путин назвал безусловный приоритет России
13:55Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
13:51Беспилотники продолжают атаковать Москву
13:45Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
13:35Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
13:23Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
13:14Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
13:03Когда закончится СВО – ответ Лаврова
12:47Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию
12:42"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма
12:34Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
12:32Россия передала Украине 11 тысяч тел солдат ВСУ
12:26Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности
12:20Лавров: Крым и Донбасс с Новороссией являются неотъемлемыми субъектами РФ
12:16Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
12:10Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
12:05Проект новогоднего домашнего театра представили в России
11:53В России фиксируются тяжелые формы гриппа
11:43Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
Лента новостейМолния