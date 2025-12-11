https://crimea.ria.ru/20251211/zaderzhanie-uchenogo-butyagina-v-polshe-v-mid-rf-prokommentirovali-situatsiyu-1151572639.html

Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию

Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию

11.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров назвал политизированной акцией задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина и заверил, что эти действия не останутся без последствий. Комментарий министра привела официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.В четверг стало известно, что руководитель отдела древней археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше агентами внутренней безопасности США по запросу Украины. Киевский режим обвиняет российского ученого "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" при проведении раскопок на полуострове.Как сообщили в МИД России, Бутягина, который был приглашен на чтение курса лекций по теме "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержали по прибытии в Варшаву. Польские судебные органы приняли решение о задержании на основании международного ордера на арест, выданного властями Украины.Как сообщили в министерстве, представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте.Напомним, 15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактовЗеленский ввел санкции против трех крымских музеевУкраина не уделяла внимание археологии Новороссии и Донбасса – эксперт

