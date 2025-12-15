Рейтинг@Mail.ru
За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым - РИА Новости Крым, 15.12.2025
За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым
За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым
За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым
Туристы предпочитают Крым для отдыха трех основных видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель союза гостеприимства в Крыму, директор... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T08:19
2025-12-15T08:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Туристы предпочитают Крым для отдыха трех основных видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко.Здесь важно учесть, что бронировать в Крыму номера в санаториях, пансионатах и отелях с лечением и оздоровлением гораздо выгоднее существенно заранее, то есть месяца за три – четыре, сказал Тарасенко.По его словам, именно так делает его семья уже не в первый год, поэтому отдых на Южном берегу Крыма выходит, во-первых, дешевле, а во-вторых становится в принципе возможным в то время как многие средства размещения уже практически заполнены и выбор вариантов невелик.На второе место по популярности, по мнению Тарасенко, можно поставить гастрономический туризм, который сейчас очень активно развивается.Теперь с добавлением лаванды в Крыму можно отведать не только чай и варенье, которые именно сейчас, в холодную пору года, самое время предлагать туристам, но и сыры, и хлеб, и многое другое, добавил спикер. "А в наших крымских травах заложено очень много здоровья, и лаванда природный антисептик", – заметил он.И, наконец, третий популярный вид отдыха в Крыму – это посещение туристических маршрутов, знакомство со здешними уникальными историческими местами, объектами культурного наследия, памятниками культуры и архитектуры, сказал эксперт.В Республике Крым таких более 11,5 тысяч, и это без учета великолепных объектов показа в Севастополе, который неотделим от полуострова, хоть и является другим субъектом РФ, отметил Тарасенко.При этом Тарасенко отметил, что на выходных на дорогах Крыма можно видеть десятки тысяч машин крымчан, которые едут в отели, в музеи или на природу, а это значит, что полуостров стал востребован у самих жителей, и это отрадно наблюдать, подытожил он.
За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым

В Крыму самым популярным является отдых с лечением – эксперт

08:19 15.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛечение и оздоровление в санаториях Крыма
Лечение и оздоровление в санаториях Крыма - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Туристы предпочитают Крым для отдыха трех основных видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко.
По словам Тарасенко, самых популярных видов отдыха в Крыму – три. "И однозначно на первом месте, по моему мнению, санаторно-курортный отдых", – сказал гость эфира.
Здесь важно учесть, что бронировать в Крыму номера в санаториях, пансионатах и отелях с лечением и оздоровлением гораздо выгоднее существенно заранее, то есть месяца за три – четыре, сказал Тарасенко.
По его словам, именно так делает его семья уже не в первый год, поэтому отдых на Южном берегу Крыма выходит, во-первых, дешевле, а во-вторых становится в принципе возможным в то время как многие средства размещения уже практически заполнены и выбор вариантов невелик.
На второе место по популярности, по мнению Тарасенко, можно поставить гастрономический туризм, который сейчас очень активно развивается.

"В Крыму появляются десятки сыроварен. Есть фермы устриц, улиточные фермы отдельно в почете. Конечно же, это и винодельни. И сейчас очень много у нас всего связано с лавандой", – перечислил собеседник.

Теперь с добавлением лаванды в Крыму можно отведать не только чай и варенье, которые именно сейчас, в холодную пору года, самое время предлагать туристам, но и сыры, и хлеб, и многое другое, добавил спикер. "А в наших крымских травах заложено очень много здоровья, и лаванда природный антисептик", – заметил он.
И, наконец, третий популярный вид отдыха в Крыму – это посещение туристических маршрутов, знакомство со здешними уникальными историческими местами, объектами культурного наследия, памятниками культуры и архитектуры, сказал эксперт.
В Республике Крым таких более 11,5 тысяч, и это без учета великолепных объектов показа в Севастополе, который неотделим от полуострова, хоть и является другим субъектом РФ, отметил Тарасенко.

"Наши объекты показа добавляются каждый год, появляются все новые и новые... И это, конечно же, уникальный Новый Херсонес, где в кратчайшие сроки возведен комплекс монументальных сооружений и который, помимо всего прочего, еще и духовно-просветительскую миссию несет. И спасибо нашему президенту и владыке Тихону за такой подарок не только крымчанам, а всем россиянам", – сказал спикер.

При этом Тарасенко отметил, что на выходных на дорогах Крыма можно видеть десятки тысяч машин крымчан, которые едут в отели, в музеи или на природу, а это значит, что полуостров стал востребован у самих жителей, и это отрадно наблюдать, подытожил он.
