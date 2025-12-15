https://crimea.ria.ru/20251215/za-kakim-otdykhom-chasche-vsego-edut-turisty-v-krym-1151520974.html

За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым

За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым - РИА Новости Крым, 15.12.2025

За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым

Туристы предпочитают Крым для отдыха трех основных видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель союза гостеприимства в Крыму, директор... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T08:19

2025-12-15T08:19

2025-12-15T08:19

радио "спутник в крыму"

крым

отдых в крыму

крым курортный

туризм в крыму

санатории крыма

отели крыма

анатолий тарасенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111251/34/1112513445_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_1c54e084c70535d05ffee524c85e100d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Туристы предпочитают Крым для отдыха трех основных видов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель союза гостеприимства в Крыму, директор туркомпании Анатолий Тарасенко.Здесь важно учесть, что бронировать в Крыму номера в санаториях, пансионатах и отелях с лечением и оздоровлением гораздо выгоднее существенно заранее, то есть месяца за три – четыре, сказал Тарасенко.По его словам, именно так делает его семья уже не в первый год, поэтому отдых на Южном берегу Крыма выходит, во-первых, дешевле, а во-вторых становится в принципе возможным в то время как многие средства размещения уже практически заполнены и выбор вариантов невелик.На второе место по популярности, по мнению Тарасенко, можно поставить гастрономический туризм, который сейчас очень активно развивается.Теперь с добавлением лаванды в Крыму можно отведать не только чай и варенье, которые именно сейчас, в холодную пору года, самое время предлагать туристам, но и сыры, и хлеб, и многое другое, добавил спикер. "А в наших крымских травах заложено очень много здоровья, и лаванда природный антисептик", – заметил он.И, наконец, третий популярный вид отдыха в Крыму – это посещение туристических маршрутов, знакомство со здешними уникальными историческими местами, объектами культурного наследия, памятниками культуры и архитектуры, сказал эксперт.В Республике Крым таких более 11,5 тысяч, и это без учета великолепных объектов показа в Севастополе, который неотделим от полуострова, хоть и является другим субъектом РФ, отметил Тарасенко.При этом Тарасенко отметил, что на выходных на дорогах Крыма можно видеть десятки тысяч машин крымчан, которые едут в отели, в музеи или на природу, а это значит, что полуостров стал востребован у самих жителей, и это отрадно наблюдать, подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номераРоссияне выбирают Ялту для зимнего отдыха в апартаментахЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отдых в крыму, крым курортный, туризм в крыму, санатории крыма, отели крыма, анатолий тарасенко