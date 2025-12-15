https://crimea.ria.ru/20251215/zhitelya-simferopolya-budut-sudit-za-ekstremizm-v-sotssetyakh-1151668982.html

Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 47-летнего жителя Симферополя за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Его незаконная деятельность пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя. Фигуранту грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернете. Также житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующихЖительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизмКрымчанин ответит за экстремизм в сети интернет

