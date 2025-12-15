Рейтинг@Mail.ru
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
В Крыму будут судить 47-летнего жителя Симферополя за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 15.12.2025
Ранее сообщалось, что 62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернете. Также житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях.
крым, новости крыма, симферополь, прокуратура республики крым, экстремизм
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях

Житель Симферополя пойдет под суд за призывы к насилию в соцсетях

10:16 15.12.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 47-летнего жителя Симферополя за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Установлено, что 47-летний житель города Симферополя в 2023 году неоднократно в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности", - говорится в сообщении.
Его незаконная деятельность пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя. Фигуранту грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернете. Также житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих
Жительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизм
Крымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
 
Крым, Новости Крыма, Симферополь, Прокуратура Республики Крым, Экстремизм
 
