https://crimea.ria.ru/20251215/zhitelya-simferopolya-budut-sudit-za-ekstremizm-v-sotssetyakh-1151668982.html
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
В Крыму будут судить 47-летнего жителя Симферополя за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T10:16
2025-12-15T10:16
2025-12-15T10:16
крым
новости крыма
симферополь
прокуратура республики крым
экстремизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125724022_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_03b5cf75360853e52da0afe13f02813d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 47-летнего жителя Симферополя за призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Его незаконная деятельность пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя. Фигуранту грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что 62-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернете. Также житель Советского района Крыма предстанет перед судом за призывы разрушить Крымский мост, которые он оставлял в социальных сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующихЖительнице Севастополя грозит срок за фейки об армии и экстремизмКрымчанин ответит за экстремизм в сети интернет
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125724022_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6665d732412384bed93b860efbb6e7fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, симферополь, прокуратура республики крым, экстремизм
Жителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетях
Житель Симферополя пойдет под суд за призывы к насилию в соцсетях