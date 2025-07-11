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Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих

Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих

В Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд, сообщает... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T16:46

2025-07-11T16:46

2025-07-11T16:46

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Противоправные действия женщины пресекли оперативники центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю. Свою вину обвиняемая полностью признала. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православныхНа крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихПризывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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