https://crimea.ria.ru/20250711/zhitelnitsa-sevastopolya-otvetit-za-oskorbleniya-chuvstv-veruyuschikh-1147882046.html
Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих
Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих
В Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд, сообщает... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T16:46
2025-07-11T16:46
2025-07-11T16:46
севастополь
происшествия
ск рф по республике крым и городу севастополю
новости севастополя
соцсети
общество
правосудие
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262112_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a6801345add95b00e3fdd937e4d052f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Противоправные действия женщины пресекли оперативники центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю. Свою вину обвиняемая полностью признала. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православныхНа крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихПризывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262112_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_305bbb61a8486e6eadfe859c4685c978.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, ск рф по республике крым и городу севастополю, новости севастополя, соцсети, общество, правосудие, религия
Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих
В Севастополе админ группы в соцсетях оскорбляла чувства верующих – дело в суде