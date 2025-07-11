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Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих
Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих
В Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд, сообщает... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T16:46
2025-07-11T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Противоправные действия женщины пресекли оперативники центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю. Свою вину обвиняемая полностью признала. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православныхНа крымчанина возбудили дело за оскорбления чувств верующихПризывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста
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севастополь, происшествия, ск рф по республике крым и городу севастополю, новости севастополя, соцсети, общество, правосудие, религия
Жительница Севастополя ответит за оскорбления чувств верующих

В Севастополе админ группы в соцсетях оскорбляла чувства верующих – дело в суде

16:46 11.07.2025
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 44-летняя администратор группы в социальных сетях оскорбляла чувства верующих в постах и комментариях к ним, и за это пойдет под суд, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Фигурантка в публикациях и комментариях к ним со своего мобильного телефона публиковала высказывания, оскорбляющие религиозные чувства верующих, что в ходе следствия было подтверждено соответствующей экспертизой", – проинформировали в пресс-службе.
Противоправные действия женщины пресекли оперативники центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю.
Свою вину обвиняемая полностью признала. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.
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