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Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных

Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных

35-летнего жителя Раздольненского района Крыма задержали по подозрению в публичном оскорблении чувств православных верующих, сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T14:07

2024-03-12T14:07

2024-03-12T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 35-летнего жителя Раздольненского района Крыма задержали по подозрению в публичном оскорблении чувств православных верующих, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Злоумышленника задержали оперативные сотрудники республиканских УФСБ и МВД при поддержке спецподразделения Росгвардии.По месту жительства фигуранта оперативниками обнаружены и изъяты технические средства, с помощью которых он публиковал материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих, уточнили в МВД по республике.Правоохранители устанавливают возможную причастность подозреваемого к иным правонарушениям и преступлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваПожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетяхОскорблял ветерана: житель Крыма задержан за реабилитацию фашизма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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