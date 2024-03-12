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Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных
Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных
35-летнего жителя Раздольненского района Крыма задержали по подозрению в публичном оскорблении чувств православных верующих, сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T14:07
2024-03-12T14:07
2024-03-12T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 35-летнего жителя Раздольненского района Крыма задержали по подозрению в публичном оскорблении чувств православных верующих, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Злоумышленника задержали оперативные сотрудники республиканских УФСБ и МВД при поддержке спецподразделения Росгвардии.По месту жительства фигуранта оперативниками обнаружены и изъяты технические средства, с помощью которых он публиковал материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих, уточнили в МВД по республике.Правоохранители устанавливают возможную причастность подозреваемого к иным правонарушениям и преступлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за оскорбление памяти защитников ОтечестваПожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетяхОскорблял ветерана: житель Крыма задержан за реабилитацию фашизма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский следком, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право, раздольненский район крыма, общество
Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных
Жителя Крыма задержали за публичные оскорбления православных верующих в соцсети – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. 35-летнего жителя Раздольненского района Крыма задержали по подозрению в публичном оскорблении чувств православных верующих, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что житель села Ручьи на своей странице в соцсети размещал оскорбительные для православных верующих изображения и комментарии, доступные широкому числу пользователей интернета", – говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали оперативные сотрудники республиканских УФСБ и МВД при поддержке спецподразделения Росгвардии.
По месту жительства фигуранта оперативниками обнаружены и изъяты технические средства, с помощью которых он публиковал материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих, уточнили в МВД по республике.
Правоохранители устанавливают возможную причастность подозреваемого к иным правонарушениям и преступлениям.
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