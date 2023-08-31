Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
61-летнего крымчанина арестовали на 7 суток за трезубец и флаг Украины в "Одноклассниках"
17:42 31.08.2023 (обновлено: 17:43 31.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Суд в Керчи постановил арестовать на семь суток 61-летнего местного жителя за размещение фотографий трезубца и флага Украины в соцсети "Одноклассники", сообщает пресс-служба суда.
"61-летний житель Керчи опубликовал у себя на странице в социальной сети "Одноклассники" фотоизображение трезубца и девушки с флагом Украины, также имеется надпись "Слава Украине". Согласно заключению специалиста, указанные изображения являются символикой и атрибутикой, ранее использовавшейся организацией украинских националистов (ОУН)*, члены которой активно сотрудничали с нацисткой Германией, а деятельность самой организации запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Постановлением Керченского городского суда мужчина привлечен к административной ответственности, мера наказания – семь суток административного ареста.
Постановление в законную силу не вступило.
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* Экстремистская организация, запрещенная в РФ
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