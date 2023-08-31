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Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
Суд в Керчи постановил арестовать на семь суток 61-летнего местного жителя за размещение фотографий трезубца и флага Украины в соцсети "Одноклассники", сообщает РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T17:42
2023-08-31T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Суд в Керчи постановил арестовать на семь суток 61-летнего местного жителя за размещение фотографий трезубца и флага Украины в соцсети "Одноклассники", сообщает пресс-служба суда.Постановлением Керченского городского суда мужчина привлечен к административной ответственности, мера наказания – семь суток административного ареста.Постановление в законную силу не вступило.В начале августа суд в Крыму оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя Симферопольского района, который публично демонстрировал татуировку с изображением Крымского полуострова и украинским гербом на нем. Суд счел эти действия искажением и дискредитацией использования Вооруженных сил РФВ Алуште трех девушек-аниматоров оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую за то, что находясь на рабочем месте, они танцевали под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки (сценический образ Андрея Данилко, известного своими русофобскими высказываниями и публичным исполнением песен украинских пособников немецких нацистов в годы ВОВ). Их привлекли к административной ответственности по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ".Ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Ялты, который заявил, что "ждет прихода Украины в Крым".* Экстремистская организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии РоссииВ Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с БелгородчиныКрымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, происшествия, закон и право, новости крыма, общество, керченский городской суд, приговор, вооруженные силы россии, армия и флот
Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях

61-летнего крымчанина арестовали на 7 суток за трезубец и флаг Украины в "Одноклассниках"

17:42 31.08.2023 (обновлено: 17:43 31.08.2023)
 
© РИА Новости . Юрий Стрельцов / Перейти в фотобанкУкраинский трезубец
Украинский трезубец - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Юрий Стрельцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Суд в Керчи постановил арестовать на семь суток 61-летнего местного жителя за размещение фотографий трезубца и флага Украины в соцсети "Одноклассники", сообщает пресс-служба суда.
"61-летний житель Керчи опубликовал у себя на странице в социальной сети "Одноклассники" фотоизображение трезубца и девушки с флагом Украины, также имеется надпись "Слава Украине". Согласно заключению специалиста, указанные изображения являются символикой и атрибутикой, ранее использовавшейся организацией украинских националистов (ОУН)*, члены которой активно сотрудничали с нацисткой Германией, а деятельность самой организации запрещена на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Постановлением Керченского городского суда мужчина привлечен к административной ответственности, мера наказания – семь суток административного ареста.
Постановление в законную силу не вступило.
В начале августа суд в Крыму оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя Симферопольского района, который публично демонстрировал татуировку с изображением Крымского полуострова и украинским гербом на нем. Суд счел эти действия искажением и дискредитацией использования Вооруженных сил РФ
В Алуште трех девушек-аниматоров оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую за то, что находясь на рабочем месте, они танцевали под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки (сценический образ Андрея Данилко, известного своими русофобскими высказываниями и публичным исполнением песен украинских пособников немецких нацистов в годы ВОВ). Их привлекли к административной ответственности по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ".
Ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Ялты, который заявил, что "ждет прихода Украины в Крым".
* Экстремистская организация, запрещенная в РФ
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17:42Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
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