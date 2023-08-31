https://crimea.ria.ru/20230831/pozhilogo-krymchanina-arestovali-za-trezubets-i-flag-ukrainy-v-sotssetyakh-1131081009.html

Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях

Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях

Суд в Керчи постановил арестовать на семь суток 61-летнего местного жителя за размещение фотографий трезубца и флага Украины в соцсети "Одноклассники", сообщает РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T17:42

2023-08-31T17:42

2023-08-31T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Суд в Керчи постановил арестовать на семь суток 61-летнего местного жителя за размещение фотографий трезубца и флага Украины в соцсети "Одноклассники", сообщает пресс-служба суда.Постановлением Керченского городского суда мужчина привлечен к административной ответственности, мера наказания – семь суток административного ареста.Постановление в законную силу не вступило.В начале августа суд в Крыму оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя Симферопольского района, который публично демонстрировал татуировку с изображением Крымского полуострова и украинским гербом на нем. Суд счел эти действия искажением и дискредитацией использования Вооруженных сил РФВ Алуште трех девушек-аниматоров оштрафовали на 15 тысяч рублей каждую за то, что находясь на рабочем месте, они танцевали под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки (сценический образ Андрея Данилко, известного своими русофобскими высказываниями и публичным исполнением песен украинских пособников немецких нацистов в годы ВОВ). Их привлекли к административной ответственности по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ".Ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Ялты, который заявил, что "ждет прихода Украины в Крым".* Экстремистская организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии РоссииВ Крыму вожатую отстранили от работы за оскорбление детей с БелгородчиныКрымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, происшествия, закон и право, новости крыма, общество, керченский городской суд, приговор, вооруженные силы россии, армия и флот