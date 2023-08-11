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В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"
В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина" - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"
Попытка развлечь посетителей аквапарка в Алуште песней Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" стоила трем аниматорам работы. В инциденте разобралось РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T17:34
2023-08-11T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Попытка развлечь посетителей аквапарка в Алуште песней Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" стоила трем аниматорам работы. В инциденте разобралось РИА Новости.В компании, которая помогла девушкам трудоустроиться, также сообщили, что уволили аниматоров в тот же день.Ранее пресс-служба МВД по Республике Крым опубликовала в Telegram-канале информацию, что три аниматора находились на рабочем месте и публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом. В итоге трех девушек 19, 20 и 26 лет доставили в отдел полиции.Двое из них приехали в Алушту из других российских регионов на заработок в летний сезон, третья – местная жительница.Все задержанные предстали перед судом, где признали свою вину, раскаялись и просили строго не наказывать. По статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ" каждой из них назначили штрафы в размере 15 тысяч рублей.При назначении наказания суд учел юный возраст нарушительниц, их первое привлечение к административной ответственности и раскаяние в содеянном.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом УкраиныВ Крыму проукраинского "ждуна" оштрафовали за дискредитацию армии РоссииКрымчанин заплатит максимальный штраф за дискредитацию ВС РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мвд по республике крым, алушта, крым, отдых в крыму, штрафы, новости крыма, общество
В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина"
Девушки-аниматоры лишились работы и оштрафованы за исполнение песни Верки Сердючки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Попытка развлечь посетителей аквапарка в Алуште песней Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" стоила трем аниматорам работы. В инциденте разобралось РИА Новости.
"Мы заключали с ними договор по анимации. После произошедшего договор был расторгнут. Мы не нанимали этих девушек, их предоставила нам организация", - сказали в аквапарке.
В компании, которая помогла девушкам трудоустроиться, также сообщили, что уволили аниматоров в тот же день.
Ранее пресс-служба МВД по Республике Крым опубликовала в Telegram-канале информацию
, что три аниматора находились на рабочем месте и публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом. В итоге трех девушек 19, 20 и 26 лет доставили в отдел полиции.
Двое из них приехали в Алушту из других российских регионов на заработок в летний сезон, третья – местная жительница.
Все задержанные предстали перед судом, где признали свою вину, раскаялись и просили строго не наказывать. По статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ" каждой из них назначили штрафы в размере 15 тысяч рублей.
При назначении наказания суд учел юный возраст нарушительниц, их первое привлечение к административной ответственности и раскаяние в содеянном.
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