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Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом Украины
Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом Украины - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом Украины
Черноморский районный суд в Крыму оштрафовал жителя Симферопольского района за публичную демонстрацию татуировки с изображением Крымского полуострова с гербом... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T20:06
2023-08-09T20:06
2023-08-09T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Черноморский районный суд в Крыму оштрафовал жителя Симферопольского района за публичную демонстрацию татуировки с изображением Крымского полуострова с гербом Украины.Как сообщила пресс-служба суда, в селе Оленевка на западном побережье Крыма мужчина в общественном месте "демонстрировал неопределенному кругу лиц" лиц татуировку с изображением полуострова Крым и украинским гербом на нем.Суд счел эти действия искажением и дискредитацией использования Вооруженных сил РФ и назначил нарушителю штраф в размере 40 тысяч рублей.Ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Ялты, который заявил, что "ждет прихода Украины в Крым".До этого муд в Бахчисарае назначил максимальный штраф в размере 50 тысяч рублей местному жителю, который в одном из местных баров публично и нецензурно высказывался в отношении руководства России и ее армии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии РоссииЧто делать с украинскими "ждунами" в Крыму – мнение ветерана ФСО
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, штрафы, суд, общество
Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом Украины
Суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей за татуировку с украинским Крымом