https://crimea.ria.ru/20250216/zaschitniki-zemli-russkoy-erzerumskiy-triumf-generala-yudenicha-1144207900.html

Защитники земли русской: эрзерумский триумф генерала Юденича

Защитники земли русской: эрзерумский триумф генерала Юденича - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Защитники земли русской: эрзерумский триумф генерала Юденича

16 февраля 1916 года победоносно завершилась Эрзерумская наступательная операция русской армии, в результате которой пала считавшаяся неприступной турецкая... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T15:40

2025-02-16T15:40

2025-02-16T15:40

защитники земли русской

история

память

гражданская война в россии

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турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 16 февраля 1916 года победоносно завершилась Эрзерумская наступательная операция русской армии, в результате которой пала считавшаяся неприступной турецкая крепость Эрзерум. Этот триумф стал одной из наиболее ярких страниц военной карьеры генерала от инфантерии Николая Юденича. За этот успех его представили к Ордену святого Георгия II степени.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Сарыкамышская победаКавказский фронт Первой мировой войны был открыт в ноябре 1914 года, когда Россия объявила войну Турции в ответ на обстрел турецкими кораблями Севастополя, Феодосии и Новороссийска. Таким образом, Германии, которая стояла за этой атакой на русские порты, удалось втянуть османов в войну с Россией.Турецкая армия под командованием военачальника Энвер-паши стремилась захватить центры Армении – Карс и Эривань (ныне Ереван), планируя затем идти в Грузию и Азербайджан. Однако русским войскам удалось сорвать эти планы, во многом благодаря именно Юденичу, который выступил против решения фактического командующего Кавказским фронтом генерала Александра Мышлаевского отступать из оказавшегося в окружении Сарыкамыша и отходить к Карсу.Юденич справедливо полагал, что отход в условиях окружения и суровой зимы приведет к разгрому, поэтому на свой страх и риск принял решение оборонять Сарыкамыш. Отбивая жестокие атаки неприятеля в течение месяца, Юденич дождался прибытия на помощь Дербентского 154-го пехотного полка и, собрав все силы, нанес контрудар.Русские солдаты заняли Бардусский перевал, выбили противника из Ардагана и разгромили остатки пытавшегося уйти обратно в Турцию 10-го корпуса 3-й османской армии. Угроза турецкого продвижения вглубь российской территории была ликвидирована. Боевые действия были перенесены на территорию Османской империи.Юденича представили к званию генерала от инфантерии, наградили орденом Святого Георгия IV степени и должностью командующего Кавказской армией.Юденич действовал "по-суворовски"Однако провал союзников России по Антанте – Франции и Великобритании – в Дарданелльской операции и поражение Сербии привели к тому, что Турция смогла перебросить резервы на Кавказ для организации нового наступления, а Германия получила возможность наладить прямые поставки османам оружия и боеприпасов. Юденич это тоже хорошо понимал и настаивал на нанесении упреждающего удара по туркам. Главнокомандующий войсками Кавказского фронта великий князь Николай Николаевич-младший поначалу выступал против этого, но Юденичу все же удалось его убедить.Наиболее эффективным со стратегической точки зрения представлялся удар на Эрзерум, который к концу 1915 года представлял собой огромный укрепрайон. Это был ключевой узел обороны, управления и снабжения 3-й турецкой армии. Его захват не только лишал ее опоры, но и открывал русским войскам путь на юго-запад, к Анатолии.Главным козырем русских войск была внезапность. В Стамбуле были уверены, что русские не будут наступать в разгар зимы, по сильному морозу и глубокому снегу. Чтобы укрепить это чувство уверенности, штаб Кавказской армии развернул целую кампанию по дезинформации врага: демонстративные дневные отходы батальонов в тыл (ночью они возвращались обратно), подготовка к рождественским праздникам, навязчивые разговоры о скорых отпусках для русских офицеров, чтобы ввести в заблуждение турецкую разведку.Между тем, подготовка к штурму Эрзерума шла полным ходом и в совершеннейшей секретности. В течение трех недель удалось подготовить тыл, сосредоточить необходимые запасы боеприпасов и продовольствия, перегруппировать войска, провести разведку вражеских позиций. Солдатам выдавались валенки, полушубки, ватные штаны, теплые папахи с назатыльником, белые маскхалаты и даже защитные очки, чтобы не слепнуть на снегу от яркого солнца.Кроме того, Юденичем были созданы специальные штурмовые отряды, что являлось военным новшеством для того времени. Как писал впоследствии о русском генерале известный военный историк Антон Керсновский, Юденич действовал на Кавказе по примеру великого полководца Александра Суворова, который более чем 120 лет назад взял крепость Измаил.Внезапный зимний ударШтурм крепости начался вечером 29 января 1916 года. Эффект неожиданности сработал – турки и их германские советники о готовящейся операции так и не узнали и совершенно не ожидали удара. На следующий день русские солдаты захватили два турецких форта на северных подступах к Эрзеруму. Войска Юденича также наступали по всему фронту, не позволив туркам собрать силы для отражения главного удара.Ударив одновременно с севера, востока и юга, русские войска уже 3 февраля ворвались в Эрзерум. Противник бежал в хаосе и панике, бросая оружие, повозки с продовольствием и раненых. К 18 февраля турок отбросили на 70-100 км от крепости.При штурме русские войска потеряли 2300 человек убитыми и 13 тысяч ранеными и обмороженными; противник – 66 тысяч ранеными, убитыми, замерзшими и умершими от болезней, 13 тысяч пленными, а также 325 орудий.Английское и французское военное командование признали проведенную операцию "блестящей". Особенно благодарны русским войскам были армяне, против которых турки проводили геноцид.Московская газета "Раннее утро" писала: "Стратегическое значение победы, одержанной Кавказской армией, огромно: овладение Эрзерумом, который является единственной турецкой крепостью в Малой Азии, отдает нам всю Армению и открывает доступ в Анатолию. Турки лишились своей базы, и никаких опорных пунктов в Малой Азии, откуда они могли бы повести против нас организованное наступление, у них более нет".Генерал Юденич был удостоен ордена святого Георгия II степени, став третьим (и последним) кавалером этой высочайшей награды за всю Первую мировую войну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Защитники земли русской>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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