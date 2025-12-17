Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Севастополь и "Орешник" на боевом дежурстве: главное за день
Атака ВСУ на Севастополь и "Орешник" на боевом дежурстве: главное за день
Атака ВСУ на Севастополь и "Орешник" на боевом дежурстве: главное за день - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Атака ВСУ на Севастополь и "Орешник" на боевом дежурстве: главное за день
Севастополь отбил очередную атаку ВСУ. Российский ракетный комплекс "Орешник" будет в этом году поставят на боевое дежурство. Вооруженные силы России в этом... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T22:51
2025-12-17T22:51
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастополь отбил очередную атаку ВСУ. Российский ракетный комплекс "Орешник" будет в этом году поставят на боевое дежурство. Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов и уничтожили более 500 тысяч боевиков ВСУ. НАТО начало подготовку вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о Крыме. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предрек Украине гражданскую войну. На Кубани при атаке ВСУ пострадали мирные жители и инфраструктура. Счетная палата Крыма выявила более двух тысяч бюджетных нарушений на 6,3 млрд рублей. "Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУСилы российской ПВО и Черноморского флота ВС РФ отбили атаку ВСУ – на подлете к Севастополю были сбиты 11 воздушных целей. ПВО отработала в городе-герое и близлежащих районах.Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе в 19:58. Наземный и морской общественный транспорт прекратили движение. Отбой тревоги был дан в 21:27.Успехи армии РоссииВооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он подчеркнул, что цели спецоперации безусловно будут достигнуты. Как уточнил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, Киев потеряли почти 500 тысяч военных и утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации, а серийный выпуск продукции военно-промышленного комплекса Украины уменьшился в разы."Орешник", "Посейдон" и "Буревестник"Новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года, также заявил в среду президент РФ Владимир Путин. Также он сообщил, что комплексы "Буревестник" и "Посейдон" остаются уникальным и единственным вооружением в своем роде, которые позволят обеспечить стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед, и подчеркнул, что стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире. Он также указал, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы.Перспективы войны России с НАТОРуководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов – это еще одно заявление министра обороны РФ Андрея Белоусова на расширенном заседании коллегии ведомства в среду. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что страхи о якобы неизбежном военном конфликте с Россией, которые власти европейских стран вбивают в головы населению, являются ложью и бредом.Заявление Лукашенко о КрымеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что Украина сама отдала Крым России в 2014 году. Это заявление является частью подготовки к принятию важных решений на геополитическом уровне и прозвучало очень своевременно, считает член Общественной палаты РФ от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.Гражданская война на УкраинеЭкс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что на Украине после окончания вооруженного конфликта может начаться гражданская война, когда около миллиона военнослужащих ВСУ вернутся с фронта домой, уязвленные и с оружием в руках.По мнению профессора факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктора политических наук Андрея Манойло, Залужный ведет себя как политический авантюрист, и его заявление о рисках гражданской войны на Украине доказывает, что он делает ставку на новую политсилу, которая сформируется после возвращения ВСУ с фронта по окончании конфликта.Атаки на регионы РоссииВ ночь на среду украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Ранения получили два человека, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных районах, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, была приостановлена работа 21 детсада и трех школ. Всего за ночь над регионами России сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.Нарушения в КрымуСчетная палата Крыма в текущем году выявила более двух тысяч нарушений расходования бюджетных средств на общую сумму 6,3 миллиарда рублей, сообщил в среду руководитель контрольно-счетного органа Сергей Додонов. По его словам, в основном нарушения касались недочетов документального оформления. При этом показатель уменьшился – в прошлом году он составлял 7,9 миллиарда рублей.Дело ДолинойВерховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы. Ранее сообщалось, что в последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. В народе такие прецеденты уже окрестили "схемой Долиной".
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Севастополь отбил очередную атаку ВСУ. Российский ракетный комплекс "Орешник" будет в этом году поставят на боевое дежурство. Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов и уничтожили более 500 тысяч боевиков ВСУ. НАТО начало подготовку вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о Крыме. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предрек Украине гражданскую войну. На Кубани при атаке ВСУ пострадали мирные жители и инфраструктура. Счетная палата Крыма выявила более двух тысяч бюджетных нарушений на 6,3 млрд рублей. "Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ

Силы российской ПВО и Черноморского флота ВС РФ отбили атаку ВСУ – на подлете к Севастополю были сбиты 11 воздушных целей. ПВО отработала в городе-герое и близлежащих районах.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе в 19:58. Наземный и морской общественный транспорт прекратили движение. Отбой тревоги был дан в 21:27.
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вчера, 20:51
Атака ВСУ на Крым – что известно

Успехи армии России

Вооруженные силы России в этом году освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции, включая крупные города. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он подчеркнул, что цели спецоперации безусловно будут достигнуты. Как уточнил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, Киев потеряли почти 500 тысяч военных и утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации, а серийный выпуск продукции военно-промышленного комплекса Украины уменьшился в разы.
Празднование годовщины Крымской весны в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вчера, 22:08Радио "Спутник в Крыму"
Крым – Россия: зачем власть и дипломаты все время это повторяют

"Орешник", "Посейдон" и "Буревестник"

Новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года, также заявил в среду президент РФ Владимир Путин. Также он сообщил, что комплексы "Буревестник" и "Посейдон" остаются уникальным и единственным вооружением в своем роде, которые позволят обеспечить стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед, и подчеркнул, что стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сохранении баланса в мире. Он также указал, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
Вчера, 08:51
Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%

Перспективы войны России с НАТО

Руководители Евросоюза и киевского режима стараются затянуть украинский конфликт, одновременно с этим НАТО начало подготовку своих вооруженных сил к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов – это еще одно заявление министра обороны РФ Андрея Белоусова на расширенном заседании коллегии ведомства в среду. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что страхи о якобы неизбежном военном конфликте с Россией, которые власти европейских стран вбивают в головы населению, являются ложью и бредом.
Смартфон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вчера, 10:44
Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК

Заявление Лукашенко о Крыме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что Украина сама отдала Крым России в 2014 году. Это заявление является частью подготовки к принятию важных решений на геополитическом уровне и прозвучало очень своевременно, считает член Общественной палаты РФ от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.
Визит иностранных журналистов и общественных деятелей в Крым в рамках проекта Иностранные журналисты за Россию - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вчера, 19:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова

Гражданская война на Украине

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что на Украине после окончания вооруженного конфликта может начаться гражданская война, когда около миллиона военнослужащих ВСУ вернутся с фронта домой, уязвленные и с оружием в руках.
По мнению профессора факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктора политических наук Андрея Манойло, Залужный ведет себя как политический авантюрист, и его заявление о рисках гражданской войны на Украине доказывает, что он делает ставку на новую политсилу, которая сформируется после возвращения ВСУ с фронта по окончании конфликта.
Александр Усик (Украина) после боя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вчера, 19:39Радио "Спутник в Крыму"
Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас

Атаки на регионы России

В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Ранения получили два человека, повреждены жилые дома и сети электроснабжения в разных районах, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, была приостановлена работа 21 детсада и трех школ. Всего за ночь над регионами России сбили 94 вражеских БПЛА, в том числе над Черным и Азовским морями.
ПВО
Вчера, 20:40
Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем

Нарушения в Крыму

Счетная палата Крыма в текущем году выявила более двух тысяч нарушений расходования бюджетных средств на общую сумму 6,3 миллиарда рублей, сообщил в среду руководитель контрольно-счетного органа Сергей Додонов. По его словам, в основном нарушения касались недочетов документального оформления. При этом показатель уменьшился – в прошлом году он составлял 7,9 миллиарда рублей.
Снос аварийных домов
Вчера, 20:23
Снос аварийных домов в Керчи: куда переселяют жильцов

Дело Долиной

Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы. Ранее сообщалось, что в последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. В народе такие прецеденты уже окрестили "схемой Долиной".
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вчера, 12:21Радио "Спутник в Крыму"
Что показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной"
