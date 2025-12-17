https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-schetnaya-palata-vyyavila-byudzhetnye-narusheniya-na-6-mlrd-rubley-1151735652.html
В Крыму Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 6 млрд рублей
В Крыму Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 6 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 6 млрд рублей
Счетная палата Крыма в текущем году выявила более двух тысяч нарушений расходования бюджетных средств на общую сумму 6,3 миллиарда рублей. Об этом на брифинге в РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Счетная палата Крыма в текущем году выявила более двух тысяч нарушений расходования бюджетных средств на общую сумму 6,3 миллиарда рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель контрольно-счетного органа Сергей Додонов.
"В этом году мы выявили 2023 нарушения, это в три раза больше, чем в прошлом году. Общий объем нарушений, который охватили наши проверки, составляет 6,3 миллиарда рублей на данный момент. В прошлом году этот показатель составлял 7,9 миллиарда рублей", - сказал Додонов.
По словам главы Счетной палаты РК, подавляющее большинство нарушений не были значительными и в основном касались недочетов документального оформления.
Акцент в этом году был сделан на проверках закупочной деятельности. В этой сфере было выявлено около 1400 нарушений, отметил он.
"Чаще всего организации просто забывали о том, что нужно внести изменения в закупочную документацию и своевременно отобразить ее на официальном сайте", - пояснил глава ведомства.
Также выявленные нарушения касались бухгалтерского учета, своевременности оформления порядков предоставления субсидий и других направлений.
Как сообщил Додонов, в этом году по результатам проверок Счетной палаты в бюджет республики будет возвращено 14,4 миллиона рублей.
"Эта сумма складывается из несвоевременного возврата субсидий, принятия мер бюджетного регулирования и нецелевого использования денег", - добавил он.
