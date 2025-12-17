https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-schetnaya-palata-vyyavila-byudzhetnye-narusheniya-na-6-mlrd-rubley-1151735652.html

В Крыму Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 6 млрд рублей

Счетная палата Крыма в текущем году выявила более двух тысяч нарушений расходования бюджетных средств на общую сумму 6,3 миллиарда рублей. Об этом на брифинге в РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Счетная палата Крыма в текущем году выявила более двух тысяч нарушений расходования бюджетных средств на общую сумму 6,3 миллиарда рублей. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель контрольно-счетного органа Сергей Додонов.По словам главы Счетной палаты РК, подавляющее большинство нарушений не были значительными и в основном касались недочетов документального оформления.Акцент в этом году был сделан на проверках закупочной деятельности. В этой сфере было выявлено около 1400 нарушений, отметил он."Чаще всего организации просто забывали о том, что нужно внести изменения в закупочную документацию и своевременно отобразить ее на официальном сайте", - пояснил глава ведомства.Также выявленные нарушения касались бухгалтерского учета, своевременности оформления порядков предоставления субсидий и других направлений.Как сообщил Додонов, в этом году по результатам проверок Счетной палаты в бюджет республики будет возвращено 14,4 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

