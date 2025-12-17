Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
Новые скамейки и урны, теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки и система видеонаблюдения – в поселке Андреевка под Севастополем закончили... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T13:40
2025-12-17T13:40
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
набережная
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Новые скамейки и урны, теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки и система видеонаблюдения – в поселке Андреевка под Севастополем закончили благоустройство набережной, которая была разрушена после "шторма века". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Саму набережную отремонтировали в 2024 году после того, как ее практически полностью уничтожил "шторм века". В этом году здесь начались работы по комплексному благоустройству территории, напомнил губернатор.По его словам, все благоустройство территории выполнили в едином стиле. На набережной также установлен пандус для спуска к морю маломобильных граждан."Также провели системы видеонаблюдения, оповещения и поставили новые опоры освещения", – заключил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работыПод слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворецВ Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные
крым
севастополь
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, набережная
В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке

В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке - Развожаев

13:40 17.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Новые скамейки и урны, теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки и система видеонаблюдения – в поселке Андреевка под Севастополем закончили благоустройство набережной, которая была разрушена после "шторма века". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Завершили благоустройство набережной в Андреевке по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – сказано в сообщении.
Саму набережную отремонтировали в 2024 году после того, как ее практически полностью уничтожил "шторм века". В этом году здесь начались работы по комплексному благоустройству территории, напомнил губернатор.
"Летом появилась площадка с безопасным резиновым покрытием, спортивные турники и удобные гамаки, а теперь ансамбль дополнила новая детская игровая площадка", – уточнил руководитель.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
По его словам, все благоустройство территории выполнили в едином стиле. На набережной также установлен пандус для спуска к морю маломобильных граждан.
"Также провели системы видеонаблюдения, оповещения и поставили новые опоры освещения", – заключил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные
 
Крым Новости Крыма Севастополь Новости Севастополя Михаил Развожаев Набережная
 
