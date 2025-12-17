https://crimea.ria.ru/20251217/v-sevastopole-zavershili-blagoustroystvo-naberezhnoy-v-andreevke-1151737397.html

В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке

В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке - РИА Новости Крым, 17.12.2025

В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке

Новые скамейки и урны, теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки и система видеонаблюдения – в поселке Андреевка под Севастополем закончили... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T13:40

2025-12-17T13:40

2025-12-17T13:40

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

набережная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151736993_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_b770c72115eb3e8da6a140250af4ebcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Новые скамейки и урны, теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки и система видеонаблюдения – в поселке Андреевка под Севастополем закончили благоустройство набережной, которая была разрушена после "шторма века". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Саму набережную отремонтировали в 2024 году после того, как ее практически полностью уничтожил "шторм века". В этом году здесь начались работы по комплексному благоустройству территории, напомнил губернатор.По его словам, все благоустройство территории выполнили в едином стиле. На набережной также установлен пандус для спуска к морю маломобильных граждан."Также провели системы видеонаблюдения, оповещения и поставили новые опоры освещения", – заключил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работыПод слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворецВ Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, набережная