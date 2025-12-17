В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Новые скамейки и урны, теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки и система видеонаблюдения – в поселке Андреевка под Севастополем закончили благоустройство набережной, которая была разрушена после "шторма века". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Завершили благоустройство набережной в Андреевке по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – сказано в сообщении.
Саму набережную отремонтировали в 2024 году после того, как ее практически полностью уничтожил "шторм века". В этом году здесь начались работы по комплексному благоустройству территории, напомнил губернатор.
"Летом появилась площадка с безопасным резиновым покрытием, спортивные турники и удобные гамаки, а теперь ансамбль дополнила новая детская игровая площадка", – уточнил руководитель.
По его словам, все благоустройство территории выполнили в едином стиле. На набережной также установлен пандус для спуска к морю маломобильных граждан.
"Также провели системы видеонаблюдения, оповещения и поставили новые опоры освещения", – заключил Развожаев.
