мнения, станислав корякин, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, крым, политика, украина
Заявление Лукашенко о Крыме очень значимо именно сейчас – мнение

Заявление Лукашенко о Крыме приближает мир на Украине в рамках переговорного процесса

13:51 17.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме является частью подготовки к принятию важных решений на геополитическом уровне и прозвучало очень своевременно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член Общественной палаты РФ от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что Украина сама отдала Крым России в 2014 году, так что здесь "не было ни одного выстрела".
По словам Корякина, сейчас все заявления, которые касаются ведущихся в зоне СВО боевых действий и в целом ситуации вокруг Крыма и Донбасса, следует рассматривать в сложном геополитическом контексте, и это заявление Лукашенко очень важно. Прежде всего потому, что сама личность президента независимой страны заставляет участников этого долгого и сложного переговорного процесса к нему прислушаться, отметил политконсультант.
"Понятно, что у нас Союзное государство с Белоруссией, тем не менее это отдельное государство... И эта взвешенная независимая позиция, которую Лукашенко озвучил не с пророссийской позиции, потому он не является сотрудником российского МИДа или какого-то другого ведомства, – он президент самостоятельной страны", – указал Корякин.
Доказательством того, что именно так белорусского лидера и воспринимают, в том числе на Западе, являются визиты в Белоруссию спецпосланника президента США по Беларуси Джона Коула, с которым были долгие беседы, и прочих политически фигур, добавил он.
И это только одна сторона вопроса, почеркнул Корякин.
Часть вторая – это ведущиеся сейчас переговоры между киевским режимом на Украине во главе с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также звучащие на этом фоне заявления президента США Дональда Трампа о России, Украине и ситуации для мира в целом, визит американской делегации в РФ и так далее.
"Все говорит о том, что процесс переговоров о достижении мира движется, и он где-то на предфинальной стадии... Решение по прекращению военных действий обязательно будет принято. Но чтобы оно было принято, нужно принять еще много серьезных решений, которые непростые для всех сторон. И я рассматриваю выступление Лукашенко как одну из частей подготовки к принятию таких решений", – сказал эксперт.
Для достижения компромиссов сторонам сегодня очень важно зафиксировать определенные позиции, в частности, относительно Крыма, подчеркнул Корякин.
И то, что Лукашенко, по сути, сказал, что Крым – российский и для этого есть исторические основания, – это очень своевременно, подчеркнул он.
"Это важная со стороны президента независимой страны фиксация исторического контекста и тех обязательств, которые Украина несла по отношению к Крыму, но не выполняла. И это все привело к тому, что Крым перешел в российскую юрисдикцию. При этом перешел мирно, и референдум все подтвердил. Лукашенко напоминает об этом контексте и о причинах ", – сказал Корякин.
Причем важно, кому именно Лукашенко это напоминает, говоря то, что думает, но в общей логике приближения к миру, заметил политконсультант.
"Потому что для такого рода интервью интервьюеры подбираются специально. Это те, кто понимает контекст. Это символы, которые транслируются тем, кто понимает - кто говорит, кому говорит и в какой ситуации говорит", – заключил эксперт.
Ряд белорусских СМИ в своих публикациях об интервью Александра Лукашенко телеканалу Newsmax TV подчеркнули, что интервьюером выступила Грета Конвей Ван Састерен. Это известная американская журналистка, входившая ранее в состав президентского пула Белого дома. Ее программа "Хроника с Гретой Ван Састерен" выходит на телеканале с 2022 года по будням в вечерний прайм-тайм. Прежде она брала интервью у Джорджа Буша старшего и Джорджа Буша младшего, Билла Клинтона, госсекретаря США Хиллари Клинтон, Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского. И она является супругой спецпосланника США по Беларуси Джона Коула, с которым Александр Лукашенко недавно встречался в Минске.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Душили людей": Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
Выход к Черному морю может исчезнуть: Лукашенко дал совет Зеленскому
 
