"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России
"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России
2025-12-17T09:31
2025-12-17T09:31
россия
верховный суд россии
новости
недвижимость
лариса долина
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе суда.16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.Ранее сообщалось, что в последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. В народе такие прецеденты уже окрестили "схемой Долиной". На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.
россия
россия, верховный суд россии, новости, недвижимость, лариса долина
"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России

09:31 17.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Три коллегии Верховного суда России – по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам – уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы.

16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
Ранее сообщалось, что в последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. В народе такие прецеденты уже окрестили "схемой Долиной". На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.
Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист
Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку
С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей
 
РоссияВерховный суд РоссииНовостиНедвижимостьЛариса Долина
 
