https://crimea.ria.ru/20251217/delo-dolinoy-voydet-v-obzor-sudebnoy-praktiki-rossii-1151726069.html

"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России

"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России - РИА Новости Крым, 17.12.2025

"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России

Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T09:31

2025-12-17T09:31

2025-12-17T09:31

россия

верховный суд россии

новости

недвижимость

лариса долина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110621/86/1106218696_0:94:3001:1782_1920x0_80_0_0_72d793e75407302dac4d9a7e501cfdf2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Верховный суд РФ включит спор о праве собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной в обзор практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе суда.16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.Ранее сообщалось, что в последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. В народе такие прецеденты уже окрестили "схемой Долиной". На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юристПродажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделкуС 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людей

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, верховный суд россии, новости, недвижимость, лариса долина