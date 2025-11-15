https://crimea.ria.ru/20251115/kak-obezopasit-sdelki-s-nedvizhimostyu-dlya-pokupateley--yurist-1150881778.html
Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист
Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист
Государство может утвердить механизм защиты покупателей квартир от риска расторжения сделок, при котором они часто теряют и квартиру, и деньги. Также... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-15T07:43
2025-11-15T07:43
2025-11-14T07:22
радио "спутник в крыму"
жилье
мнения
нотариус
суд
общество
закон и право
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e2734b4eb9c7e65d33356f74ba07617.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Государство может утвердить механизм защиты покупателей квартир от риска расторжения сделок, при котором они часто теряют и квартиру, и деньги. Также обезопасить приобретателей можно на этапе судебной практики, которая сейчас только формируется из-за появления новых схем мошенничества в сфере недвижимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила юрист по недвижимости Елена Кульпина.На днях в России предложили ввести принцип нерасторжимости нотариально удостоверенных сделок с недвижимостью. Инициатива прозвучала в Москве на круглом столе профессиональных участников рынка "Защита прав добросовестных покупателей жилья в сделках с ведомыми продавцами".По словам Кульпиной, на фоне рассмотрения резонансного уголовного дела о продаже квартиры российской певицы Ларисы Долиной, обманутой мошенниками на сотни миллионов рублей, сегодня общественность очень остро реагирует на то, как заключаются такие сделки, и государство должно подключиться, чтобы исправить ситуацию в законодательстве."Проблема обсуждается и в юридических кругах, и среди риелторов. Все заинтересованы в том, чтобы обезопасить обе стороны сделки от негативных правовых последствий. И все понимают, что в данной ситуации пенсионеры незащищены. Но и покупатели являются потерпевшими безусловно. И нужна какая-то некая гарантия, защита от государства", – сказала Кульпина.Речь о том, чтобы утвердить законодательно такие механизмы, с которыми покупатель, приобретая недвижимость и отдавая свои сбережения или взятые в кредит на покупку деньги, мог быть уверен в том, что сделка не будет оспорена, подчеркнула юрист."Такие механизмы нужны, и они будут приняты в ближайшее время", – считает Кульпина.В частности, выдвинутую в Москве инициативу о признании заключенных нотариально сделок нерасторжимыми, она считает "очень полезной"."Поскольку сейчас покупатели находится в зоне риска и безопасность сделки им никто не может гарантировать, такой вариант мог бы очень сильно изменить ситуацию в лучшую сторону", – сказала Кульпина.По ее словам, все правовые нормы в части защиты сторон сделки с недвижимостью на сегодняшний день закреплены, однако участие в подобных делах мошенников – "это новая волна", так что судебная практика здесь только формируется.При этом Кульпина считает, что обезопасить добросовестных покупателей недвижимости от риска проиграть дело, лишившись и приобретенной квартиры, и денег, можно на уровне судебной практики.По ее словам, это позволит защитить покупателей, потому что сейчас часто складывается такая ситуация: суд отменяет сделку и принимает решение вернуть продавцу принадлежавшую ему до сделки квартиру, при этом покупателю деньги возвращаются только на бумаге."Но по факту у продавца их нет, и фактически покупатель будет эти деньги на протяжении всей жизни получать по небольшой сумме", – подчеркнула Кульпина.А потому обеспечительный платеж, который следует обязать платить покупателя до заключения сделки, должен быть равен стоимости проданной квартиры, тогда покупатель сможет вернуть потраченные деньги, если сделка будет признана недействительной по какой-то причине, заключила юрист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 2026 года в Крыму заработает филиал Росреестра: что изменится для людейНовые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнениеСколько Крым планирует заработать от приватизации имущества
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/17/1141287269_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d48a947dda6b79b4073e4b27b7e6bfc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, мнения, нотариус, суд, общество, закон и право, недвижимость
Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист
Как государство может защитить покупателей квартир от риска расторжения сделок – юрист
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым.
Государство может утвердить механизм защиты покупателей квартир от риска расторжения сделок, при котором они часто теряют и квартиру, и деньги. Также обезопасить приобретателей можно на этапе судебной практики, которая сейчас только формируется из-за появления новых схем мошенничества в сфере недвижимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила юрист по недвижимости Елена Кульпина.
На днях в России предложили ввести принцип нерасторжимости нотариально удостоверенных сделок с недвижимостью. Инициатива прозвучала в Москве на круглом столе профессиональных участников рынка "Защита прав добросовестных покупателей жилья в сделках с ведомыми продавцами".
По словам Кульпиной, на фоне рассмотрения резонансного уголовного дела о продаже квартиры российской певицы Ларисы Долиной
, обманутой мошенниками на сотни миллионов рублей, сегодня общественность очень остро реагирует на то, как заключаются такие сделки, и государство должно подключиться, чтобы исправить ситуацию в законодательстве.
"Проблема обсуждается и в юридических кругах, и среди риелторов. Все заинтересованы в том, чтобы обезопасить обе стороны сделки от негативных правовых последствий. И все понимают, что в данной ситуации пенсионеры незащищены. Но и покупатели являются потерпевшими безусловно. И нужна какая-то некая гарантия, защита от государства", – сказала Кульпина.
Речь о том, чтобы утвердить законодательно такие механизмы, с которыми покупатель, приобретая недвижимость и отдавая свои сбережения или взятые в кредит на покупку деньги, мог быть уверен в том, что сделка не будет оспорена, подчеркнула юрист.
"Такие механизмы нужны, и они будут приняты в ближайшее время", – считает Кульпина.
В частности, выдвинутую в Москве инициативу о признании заключенных нотариально сделок нерасторжимыми, она считает "очень полезной".
"Поскольку сейчас покупатели находится в зоне риска и безопасность сделки им никто не может гарантировать, такой вариант мог бы очень сильно изменить ситуацию в лучшую сторону", – сказала Кульпина.
По ее словам, все правовые нормы в части защиты сторон сделки с недвижимостью на сегодняшний день закреплены, однако участие в подобных делах мошенников – "это новая волна", так что судебная практика здесь только формируется.
"И пока она формируется и на законодательном уровне еще этот вопрос регулируется, я бы рекомендовала проводить все сделки через нотариуса и приглашать дополнительно психиатра. Либо проводить обследование еще до сделки, потому что очень часто психиатр может выявить, что продавец является ведомым. Юрист и нотариус не всегда могут это определить – нужны специальные знания", – сказала эксперт.
При этом Кульпина считает, что обезопасить добросовестных покупателей недвижимости от риска проиграть дело, лишившись и приобретенной квартиры, и денег, можно на уровне судебной практики.
"Надо отказывать продавцам в удовлетворении исков (вернуть квартиру после совершения ее продажи и получения оплаты – ред.), если они не внесли обеспечительный платеж на депозит суда... Это называется двусторонняя реституция", – сказала Кульпина.
По ее словам, это позволит защитить покупателей, потому что сейчас часто складывается такая ситуация: суд отменяет сделку и принимает решение вернуть продавцу принадлежавшую ему до сделки квартиру, при этом покупателю деньги возвращаются только на бумаге.
"Но по факту у продавца их нет, и фактически покупатель будет эти деньги на протяжении всей жизни получать по небольшой сумме", – подчеркнула Кульпина.
А потому обеспечительный платеж, который следует обязать платить покупателя до заключения сделки, должен быть равен стоимости проданной квартиры, тогда покупатель сможет вернуть потраченные деньги, если сделка будет признана недействительной по какой-то причине, заключила юрист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: