Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист

Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист

Государство может утвердить механизм защиты покупателей квартир от риска расторжения сделок, при котором они часто теряют и квартиру, и деньги. Также... РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Государство может утвердить механизм защиты покупателей квартир от риска расторжения сделок, при котором они часто теряют и квартиру, и деньги. Также обезопасить приобретателей можно на этапе судебной практики, которая сейчас только формируется из-за появления новых схем мошенничества в сфере недвижимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила юрист по недвижимости Елена Кульпина.На днях в России предложили ввести принцип нерасторжимости нотариально удостоверенных сделок с недвижимостью. Инициатива прозвучала в Москве на круглом столе профессиональных участников рынка "Защита прав добросовестных покупателей жилья в сделках с ведомыми продавцами".По словам Кульпиной, на фоне рассмотрения резонансного уголовного дела о продаже квартиры российской певицы Ларисы Долиной, обманутой мошенниками на сотни миллионов рублей, сегодня общественность очень остро реагирует на то, как заключаются такие сделки, и государство должно подключиться, чтобы исправить ситуацию в законодательстве."Проблема обсуждается и в юридических кругах, и среди риелторов. Все заинтересованы в том, чтобы обезопасить обе стороны сделки от негативных правовых последствий. И все понимают, что в данной ситуации пенсионеры незащищены. Но и покупатели являются потерпевшими безусловно. И нужна какая-то некая гарантия, защита от государства", – сказала Кульпина.Речь о том, чтобы утвердить законодательно такие механизмы, с которыми покупатель, приобретая недвижимость и отдавая свои сбережения или взятые в кредит на покупку деньги, мог быть уверен в том, что сделка не будет оспорена, подчеркнула юрист."Такие механизмы нужны, и они будут приняты в ближайшее время", – считает Кульпина.В частности, выдвинутую в Москве инициативу о признании заключенных нотариально сделок нерасторжимыми, она считает "очень полезной"."Поскольку сейчас покупатели находится в зоне риска и безопасность сделки им никто не может гарантировать, такой вариант мог бы очень сильно изменить ситуацию в лучшую сторону", – сказала Кульпина.По ее словам, все правовые нормы в части защиты сторон сделки с недвижимостью на сегодняшний день закреплены, однако участие в подобных делах мошенников – "это новая волна", так что судебная практика здесь только формируется.При этом Кульпина считает, что обезопасить добросовестных покупателей недвижимости от риска проиграть дело, лишившись и приобретенной квартиры, и денег, можно на уровне судебной практики.По ее словам, это позволит защитить покупателей, потому что сейчас часто складывается такая ситуация: суд отменяет сделку и принимает решение вернуть продавцу принадлежавшую ему до сделки квартиру, при этом покупателю деньги возвращаются только на бумаге."Но по факту у продавца их нет, и фактически покупатель будет эти деньги на протяжении всей жизни получать по небольшой сумме", – подчеркнула Кульпина.А потому обеспечительный платеж, который следует обязать платить покупателя до заключения сделки, должен быть равен стоимости проданной квартиры, тогда покупатель сможет вернуть потраченные деньги, если сделка будет признана недействительной по какой-то причине, заключила юрист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

жилье, мнения, нотариус, суд, общество, закон и право, недвижимость